Волонтеры

Как помочь пожилому человеку с доставкой ему на дом продуктов питания?

"Месяц назад после смерти отца мама, проживающая в Витебской области, осталась одна. Ей 78 лет, и она почти не выходит из дома, учитывая букет хронических заболеваний и ситуацию с распространением коронавирусной инфекции. Может, есть какая-то социальная служба, которая хотя бы раз в неделю помогла бы с доставкой лекарств и продуктов? Валентина Синица, Брянская область".

Оперативной доставкой продуктов питания, предметов первой необходимости, лекарств одиноким пожилым гражданам и инвалидам занимаются территориальные центры социального обслуживания населения.

Их в стране 146, они расположены в каждом районе Беларуси. За период с 20 марта, когда начала оказываться эта услуга, по конец октября выполнено более 30 тысяч заявок по доставке на дом продуктов питания, предметов первой необходимости и лекарств. Помимо социальных работников в оперативной доставке задействованы волонтеры БРСМ и Красного Креста. "Ежедневно с 8 до 17 часов территориальными центрами принимаются заявки на доставку всего необходимого", - отметили в Министерстве труда и социальной защиты. Контактные данные, по которым можно обращаться за помощью, размещены также на сайтах местных органов власти.

Рейтинг

Какие марки автомобилей наиболее популярны у жителей Беларуси и России?

"Приехав в прошлом году в Витебск на "Славянский базар", обратил внимание на большое разнообразие автомобилей на местных дорогах. А какие марки авто самые популярные у белорусов? Владимир Невдах, Санкт-Петербург".

По данным Национального статистического комитета, в личной собственности граждан Беларуси насчитывается 3,863 млн авто. Наиболее часто используемой маркой автомобиля у белорусов является Volkswagen - их в личной собственности 418,9 тысячи штук. Самые редкие - Lamborghini и Maybach, у жителей страны таких всего по две. Rolls-Royce в Беларуси только 5, а машин марки Aston Martin - 11. Автомобилей Maserati в стране 37, Bentley - 78. Машин Cadillac гораздо больше - 662. Еще больше обладателей Porsche - 1411.

В России по итогам трех кварталов этого года, как сообщает Ассоциация европейского бизнеса, самыми популярными стали российские марки Лада Гранта (96 тысяч 974 машины) и Лада Веста (83 тысячи 502 автомобиля).

Что касается в целом этого популярного российского бренда, то с января по сентябрь всего продано 265 тысяч 200 машин. Этот показатель на 14 процентов меньше, чем за тот же период прошлого года.

Кстати, из ТОП-25 продаж положительную динамику показали только два бренда - это Toyota RAV4 (сразу плюс 22 процента) и Skoda Octavia, продажи которой увеличились на 5 процентов.

Правила

Как выехать в Россию из Беларуси после закрытия ею наземной границы?

"Услышал новость о том, что в Беларуси с 21 декабря вводится временный запрет на выезд из страны через наземные пункты пропуска. Сможет ли теперь семья моего сына, проживающая в Витебске, приехать к нам на Новый год? Валерий Синицын, Псков".

Сейчас, когда граница между двумя государствами закрыта по решению российского правительства, добраться в Россию при наличии отрицательного результата ПЦР-теста на коронавирус, выполненного не ранее чем за три календарных дня до прибытия, можно самолетом. Дважды в неделю в аэропорт Домодедово летает "Белавиа" и трижды в Шереметьево - "Аэрофлот". На автобусе и машине разрешено перемещаться только определенным категориям граждан, перечисленным на сайте пограничной службы ФСБ России.

К примеру, белорусам, въезжающим в Россию в связи со смертью близкого родственника (супруга, супруги, родителя, детей и т.д.), жителям Беларуси, у которых супруги, родители, дети, - граждане России и т.д.

С 21 декабря в связи со сложной эпидемиологической ситуацией выезд запрещает уже Беларусь. Но это по-прежнему не касается авиасообщения. Самолетом улететь в Россию можно и после этой даты. При пересечении наземной границы выезд на работу, учебу в Россию белорусам будет разрешен не чаще одного раза в течение шести месяцев. В том числе пересекать наземную границу с Россией с 21 декабря будет разрешено по извещению о тяжелой болезни или о смерти близкого родственника, для получения медицинской помощи при предъявлении документов, подтверждающих цель данной поездки, имеющим вид на жительство или иной действительный документ, подтверждающий право на постоянное проживание в иностранном государстве, - к месту постоянного проживания.

Запрет на выезд из Беларуси не касается лиц с дипломатическими и служебными паспортами, официальных делегаций, водителей международных автомобильных перевозок, экипажей воздушных и морских судов, поездных бригад и командировочных.

Что касается россиян, желающих въехать в Беларусь, то они также могут прилететь в Минск рейсами "Белавиа" и "Аэрофлота" при наличии справки, подтверждающей отрицательный результат ПЦР-теста на COVID-19. Обязательный карантин в десять календарных дней в Беларуси тем, кто едет из России, пока не нужен. В ряде случаев, несмотря на ограничения, россияне могут въехать в Беларусь и наземным транспортом.