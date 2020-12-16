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16.12.2020 16:30
Рубрика: Власть

Карелова: Совет Федерации примет участие в акции "Елка желаний"

Текст: Галина Мисливская
Члены Совета Федерации присоединятся к всероссийской благотворительной акции "Елка желаний", сообщила в ходе пленарного заседания в среду вице-спикер СФ Галина Карелова.
Фото: Максим Блинов / РИА Новости Фото: Максим Блинов / РИА Новости
Фото: Максим Блинов / РИА Новости

Напомним, согласно условиям акции, свои письма с желаниями могут отправить несовершеннолетние сироты, инвалиды, а также дети из малообеспеченных семей.

Путин пообещал покататься на коньках с мальчиком из Челябинской области

Под Новый год российские сенаторы решили порадовать маленьких пациентов онкологических больниц.

"К сожалению, не все дети могут встретить этот замечательный праздник дома, некоторые из них вынуждены находиться под постоянным наблюдением врачей в онкологических диспансерах​​​. Особенно важно, чтобы в этот замечательный праздник было исполнено желание этих детей", - считает Галина Карелова.

Она пригласила сенаторов с сегодняшнего дня и до 24 декабря присоединиться к акции и поздравить детей из регионов, которые они представляют.

С учетом пандемии все пройдет в онлайн-формате: участвующий в акции сенатор выберет интерактивный шар на виртуальной елке, в котором будет находиться желание одного ребенка.

В Москве запустили благотворительную акцию "Исполни желание"

Спикер Совета Федерации Валентина Матвиенко также призвала коллег поучаствовать в акции. По ее словам, во всех регионах есть дети, нуждающиеся в особом внимании.

Отметим, что ранее в акции уже поучаствовал президент России Владимир Путин. Об пообещал выполнить желания двух мальчиков, один из которых мечтает обнять настоящую панду, а второй - увидеть Красную площадь и покататься на коньках.

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