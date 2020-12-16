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16.12.2020 14:18
Рубрика: Общество

Каждый третий ребенок сталкивается со школьной травлей

Текст: Ксения Колесникова
С буллингом - травлей в школе - сталкивается каждый третий ребенок. Каждый десятый - молчит о своей проблеме. 36 процентов родителей уверены, что психологическое состояние российской школы за последние 5 лет в целом ухудшилось. Такие данные были представлены на круглом столе ОНФ.
Фото: iStock Фото: iStock
Фото: iStock

Народный фронт, Совет матерей и АНО "Мама в праве" провели опрос среди родителей о буллинге. В исследовании приняли участие 5,5 тысячи человек.

- Более 30% респондентов сообщили, что подвергались травле в школе. Еще 6% не только подвергались травле, но и сами выступали в роли агрессоров, - рассказал главный советник экспертного управления ОНФ Константин Смирнов, - 4% участников исследования страдали от буллинга и после школы. Общая доля пострадавших респондентов превысила 40%.

- По статистике, с буллингом сталкивается каждый третий ребенок. Каждый десятый - молчит о своей проблеме, - сообщила председатель "Совета Матерей России", эксперт ОНФ Татьяна Буцкая. - Жертвы травли обычно не рассказывают об этом ни учителям, ни родителям, поэтому важная задача школы и семьи - распознать буллинг. Школа должна быть более активным участником в этой связке. В статье 28 "Закона об образовании" за жизнь и здоровье обучающихся при освоении образовательной программы несет ответственность образовательная организация. Однако широко известных комплексных программ противостояния травле нет.

Эксперты также напомнили данные международного исследования PISA, согласно которым 37 процентов российских учеников периодически становятся жертвами буллинга, а 12 процентов - подвергаются ему несколько раз в неделю.

Фото: Александр Алпаткин/РГ
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По словам Константина Смирнова, более высокий риск того, что их дети подвергнутся травле, имеют родители, которых и самих травили в детстве. Также в этом списке - родители детей с ОВЗ и неполные семьи. Также один из ключевых факторов - материальное положение семьи: чем беднее семья, тем больше риск травли ребенка.

В ходе опроса более 90 процентов респондентов сообщили, что в России нужна комплексная программа по профилактике школьной травли. Более половины ответили, что решать эту проблему нужно всем вместе: родителям, преподавателям, школьным психологам и правоохранительным органам.

- Всего одна статья ФЗ "Об образовании" в ст. 43 отмечает, что по отношению к обучающимся не допускается применение физического или психического насилия. В судебной практике мы встречаем случаи, схожие с буллингом, но, так как понятия "буллинг" в законодательстве нет, то применяются статьи о защите чести и достоинства. Мы хотим выявить основные реперные точки, которые позволят развивать наше законодательство. Нормы закона должны помогать родителям, детям, учителям находить баланс интереса прав, а не выполнять исключительно функцию карательную, - заявила соучредитель АНО "Мама в праве", к.ю.н., эксперт ОНФ Елена Гринь.

Изучением психологического климата в школе занимается и проект ОНФ "Равные возможности детям". По данным опроса проекта, 36 процентов родителей уверены, что психологическое состояние российской школы за последние 5 лет в целом ухудшилось - выросла напряженность и конфликтность. 34 процента детей не чувствуют себя безопасно в школе (по данным опроса "Школьники: ориентиры и ценности"). Половина подростков сказали, что не готовы делиться проблемами с классным руководителем.

- Не все родители произносят слово "травля" - 19% из них говорят об этом прямо, а 26% отмечают, что "ребенок подавлен постоянным пренебрежительным к нему отношением". Травля не всегда выражается в физическом нападении. Это могут быть оскорбления, злые и непристойные шутки, насмешки, распространение слухов и сплетен, бойкот. Активисты проекта ОНФ "Равные возможности - детям" снимают ролики: ребята и известные блогеры рассказывают о своем опыте преодоления травли. Также наши волонтеры проводят тренинги, эксперты создают материалы для родителей и педагогов, - сообщила координатор проекта ОНФ "Равные возможности - детям", депутат Госдумы Любовь Духанина.

Директор Департамента государственной политики в сфере защиты прав детей Министерства Просвещения РФ Лариса Фальковская сообщила, что на 1-й квартал 2021 года запланировано заседание правительственной комиссии по делам несовершеннолетних и защите их прав, где мы будет рассматриваться этот вопрос.

Общество Семья и дети

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