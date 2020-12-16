Китай делится опытом в вопросах борьбы с нищетой

Председатель КНР Си Цзиньпин 3 декабря объявил о победе над бедностью в Китае. Он назвал это "самой масштабной и энергичной кампанией по ликвидации нищеты в истории человечества". Таким образом, Пекин на десятилетие опередил ООН, в планах которой стоит ликвидация бедности к 2030 году. "В 2020 году Китай полностью ликвидирует абсолютную бедность, для 1,4-миллиардной страны наступит общество средней зажиточности. Это означает, что Китай может на десять лет раньше осуществить первый пункт Целей устойчивого развития ООН на период до 2030 года", писала в июне ведущая китайская газета "Жэньминь жибао". Тогда же посол РФ в Китае Андрей Денисов отметил, что "Китаю удалось избавить от бедности более 700 миллионов человек в сельской местности - цифра грандиозная".
Как напомнил востоковед, председатель экспертного совета Российско-Китайского комитета дружбы, мира и развития Юрий Тавровский, "в Китае в 1978 году 95 процентов населения жили в нищете. К 2012 году их осталось 99 миллионов человек. К концу 2020 года не останется ни одного". Теперь Китай предлагает свой опыт в качестве помощи другим странам. По данным, опубликованным в 2019 году ООН в "Докладе о прогрессе, достигнутом Китаем в реализации Повестки дня ООН в области устойчивого развития на период до 2030 года", отмечается, что Пекин принял участие примерно в ста проектах по сокращению бедности во многих развивающихся государствах. Китай передает свой опыт через семинары, форумы, а также путем создания в некоторых странах, таких как Лаос или Камбоджа, экспериментальных деревень, на примере которых показывает, как следует действовать на практике.
На форуме, организованном Медиакорпорацией Китая, эксперты отмечали, что опыт КНР оказался очень полезным, причем не только для развивающихся стран, но и для тех, что занимают устойчивое положение в верхних строках мирового рейтинга, таких, например, как Бельгия. По мнению участников мероприятия, СМИ и новые медиа, под которыми имеются в виду соцсети и телеграмм-каналы, способны оказать значительную помощь в борьбе с бедностью. Они могут быть использованы для распространения информации о различных инициативах в этой сфере. Участники дискуссии констатировали, что СМИ не уделяют борьбе с бедностью достаточного внимания. "Борьба с коронавирусом присутствует на первых полосах и в новостных темах всех СМИ, тогда как усилия по преодолению бедности остаются в тени", отмечали выступавшие на онлайн-форуме. По их мнению, это в значительной степени обусловлено тем, что бедность сопутствует человечеству на протяжении тысячелетий и общество свыклось с этим явлением..