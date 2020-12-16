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16.12.2020 21:27
Рубрика: В мире

Не забыть о бедности

Китай делится опытом в вопросах борьбы с нищетой
Текст: Алексей Краснов
Российская газета - Федеральный выпуск № 284(8338)
Медиакорпорация Китая провела международный онлайн-форум по обмену опытом в вопросах борьбы с бедностью. В мероприятии приняли участие эксперты из различных стран, в том числе из "РГ". На форуме обсуждались международное сотрудничество в ходе борьбы с бедностью, а также роль СМИ и новых информационных технологий на этом направлении.
Фото: iStock Фото: iStock
Фото: iStock

Председатель КНР Си Цзиньпин 3 декабря объявил о победе над бедностью в Китае. Он назвал это "самой масштабной и энергичной кампанией по ликвидации нищеты в истории человечества". Таким образом, Пекин на десятилетие опередил ООН, в планах которой стоит ликвидация бедности к 2030 году. "В 2020 году Китай полностью ликвидирует абсолютную бедность, для 1,4-миллиардной страны наступит общество средней зажиточности. Это означает, что Китай может на десять лет раньше осуществить первый пункт Целей устойчивого развития ООН на период до 2030 года", писала в июне ведущая китайская газета "Жэньминь жибао". Тогда же посол РФ в Китае Андрей Денисов отметил, что "Китаю удалось избавить от бедности более 700 миллионов человек в сельской местности - цифра грандиозная".

БРИКС: После окончания пандемии необходимо взяться за искоренение бедности

Как напомнил востоковед, председатель экспертного совета Российско-Китайского комитета дружбы, мира и развития Юрий Тавровский, "в Китае в 1978 году 95 процентов населения жили в нищете. К 2012 году их осталось 99 миллионов человек. К концу 2020 года не останется ни одного". Теперь Китай предлагает свой опыт в качестве помощи другим странам. По данным, опубликованным в 2019 году ООН в "Докладе о прогрессе, достигнутом Китаем в реализации Повестки дня ООН в области устойчивого развития на период до 2030 года", отмечается, что Пекин принял участие примерно в ста проектах по сокращению бедности во многих развивающихся государствах. Китай передает свой опыт через семинары, форумы, а также путем создания в некоторых странах, таких как Лаос или Камбоджа, экспериментальных деревень, на примере которых показывает, как следует действовать на практике.

Председатель КНР Си Цзиньпин объявил о полной победе над бедностью в Китае

На форуме, организованном Медиакорпорацией Китая, эксперты отмечали, что опыт КНР оказался очень полезным, причем не только для развивающихся стран, но и для тех, что занимают устойчивое положение в верхних строках мирового рейтинга, таких, например, как Бельгия. По мнению участников мероприятия, СМИ и новые медиа, под которыми имеются в виду соцсети и телеграмм-каналы, способны оказать значительную помощь в борьбе с бедностью. Они могут быть использованы для распространения информации о различных инициативах в этой сфере. Участники дискуссии констатировали, что СМИ не уделяют борьбе с бедностью достаточного внимания. "Борьба с коронавирусом присутствует на первых полосах и в новостных темах всех СМИ, тогда как усилия по преодолению бедности остаются в тени", отмечали выступавшие на онлайн-форуме. По их мнению, это в значительной степени обусловлено тем, что бедность сопутствует человечеству на протяжении тысячелетий и общество свыклось с этим явлением..

Россия - Китай: события и комментарии В мире Восточная Азия Китай Компании СМИ Медиакорпорация Китая

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