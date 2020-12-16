Константин Цзю намерен провести бой сына в России

Бывший абсолютный чемпион мира по боксу Константин Цзю намерен провести бой с участием своего сына Тимофея в России.

В среду Тим Цзю нокаутировал в первом раунде Боуина Моргана из Новой Зеландии и защитил титул чемпиона WBO Global в первом среднем весе. На его счету стало 17 побед в 17 боях.

Отец Тимофея - Константин Цзю - прокомментировал поединок сына и рассказал о желании в 2021 году провести бой с его участием в России.

"Во время просмотра боя я словно был там. Я же говорю по-английски. Для сына удобнее слышать английскую речь, хоть дома мы говорим по-русски. Для меня объяснить ему на английском что-то легче, хотя все сообщения я отправляю на русском. У меня было ощущение, что в этой атмосфере он слышит меня. Хорошо, что мы можем еще раз посмотреть повтор. Тим ни разу не падал, нанес удар по печени, первый нокдаун. Я всегда считал и считаю, что на бой нужно полностью разогретым выходить. Все началось с апперкота, далее продолжение атаки. Но он не потрясен сильно", - сказал Константин Цзю в эфире канала "Матч ТВ".

Цзю-старший отметил, что не смог полететь на бой в Австралию, этому помешала пандемия коронавируса.

"Хочу в следующем году привезти бой в Россию", - подчеркнул он.