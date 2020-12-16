Чтобы узнать "характер" 2021 года, наш корреспондент отправилась в... Беловежскую пущу

Наступающий 2021 год по восточному календарю - год Быка. В славянской народной традиции бык - животное почитаемое. Воплощение силы, трудолюбия, мудрости и высокородства.

Корреспондент "СОЮЗа" отправилась в Национальный парк "Беловежская пуща" - к зубрам, последним представителям диких быков в Европе, чтобы выяснить, какой характер у исполинов и почему они не могут прожить без человека. А заодно узнать, чего же нам все-таки ожидать в год Быка?

По сути, именно зубр определил принятую сегодня в Нацпарке официальную дату отсчета заповедности - 1409 год. Тогда польский король Ягайло, в частных владениях которого находилась пуща, издал указ, по которому охота на крупного зверя разрешалась лишь ему и литовскому князю Витовту.

Зубр - животное сильное и ловкое. Он настоящий хозяин Беловежской пущи, никого не боится, кроме браконьера.

Право убивать зубра избранными "помогло" ему выстоять шесть веков, но к началу минувшего столетия европейский царь зверей оказался под угрозой исчезновения. Последний представитель диких быков был убит в пуще сто лет назад - в 1921 году...

Благодаря огромным усилиям удалось восстановить зубриное поголовье и заселить вольные стада в пущу. С обретением Беларусью независимости реликтовый лес получил статус национального парка. Зубр - в Красной книге, а его изображение - на гербе Брестской области. В 2020 году в Беловежской пуще насчитали 604 зубра. И все бы хорошо, но эта численность превышает оптимальную в 1,7 раза. Древний лес не может прокормить такое количество...

Ведущий научный сотрудник нацпарка Алексей Буневич - один из лучших зуброведов на просторах СНГ говорит, что перенаселенность ни к чему хорошему не приводит, а человеку от этого забот выше крыши:

- У самцов обнаружилась болезнь, из-за которой зубр теряет способность к репродукции. Думали, все дело в генах или травмах. Разобрались - виноват не только обедненный генофонд, но и высокая плотность животных, дисбаланс кормов.

Зубров расселили по пуще и на более далекие расстояния. Решение было верным - сегодня болезнь практически не представляет угрозы для популяции. Рацион также сбалансировали. Ежегодно в Беловежской пуще сотни гектаров засеваются зерновыми и корнеплодами, а зимой на подкормочных площадках - соль, сено, свекла. Любят зубры "столоваться" и на прилегающих к нацпарку сельскохозяйственных угодьях с рапсом.

В 2020 году в Беловежской пуще насчитали 604 зубра. Эта численность животных превышает оптимальную почти в два раза. Фото: Роман Щербенков

- Стучим в кастрюли, а им хоть бы что! Разве что журналисты приедут с квадрокоптером, тогда убегут, а нас и фотографов они давно не боятся, - для жителей околопущанских деревень в Каменецком и Пружанском районах Брестчины увидеть стадо зубров - обычное явление.

А стоит ли человеку бояться зубра? Алексей Буневич говорит, что к животным опасно подходить, когда в стаде есть малыши:

- Самку с только что рожденным теленком надо обходить стороной. А так случалось и с руки кормить. Прежде чем напасть, зубр всегда о своих намерениях предупреждает: трясет головой, бьет землю копытом, крутит хвостом. Увидишь такое - быстрее сдавай назад.

Обходить стороной надо и раненых зубров. Несколько лет назад ученый выезжал в Ивацевичский район, где исполина подбила машина.

- Приехали, а животное уже ушло в лес. По следам нашли - лежит. Стал я его фотографировать, вдруг зубр поднимается и за мной, - Алексей Николаевич помнит ту встречу, можно сказать, по секундам. - Я бегаю вокруг дерева, а зубр догоняет. Упал, а он рогами пытается поддеть. Тогда уперся ногами между рогов и что есть силы толкаю. Когда мои от страха замершие неподалеку спутники стали кричать, зубр ретировался.

- Если перед зубром помахать красной тряпкой, он среагирует так же, как бык?

- Такой глупостью заняться еще никто не пробовал, - смеется Буневич.

Чем дикий бык отличается от домашнего? Зубр тяжелее и длиннее быка. Шерсть у зубра в передней части туловища длинная, спереди на спине - горб. Несколько лет назад зубр из пущи прибился к стаду коров под Брестом. Об этом случае Алексей Буневич вспоминает с юмором:

- Звонили нам из хозяйств, обрывали телефоны журналисты. Едва ли не в режиме онлайн отслеживали передвижение беглеца по Кобринскому району, имя ему придумали - Миша. Зубр был молодой и дружелюбный. Хотя случаи появления взрослых самцов зубров в стаде домашнего скота заканчивались плохо - несколько коров были смертельно травмированы. А Мишу мы отловили и привезли в демонстрационные вольеры в нацпарк.

Спрашиваю на прощание у Алексея Буневича и его коллег из научного отдела, что они, как большие знатоки зубриного характера, думают о грядущем годе Быка. Что он нам готовит?

- В этот год каждый сможет сделать то, о чем давно мечтал, - отвечают зуброведы. - Многие наверняка хотели бы побывать и в Беловежской пуще. Пусть это желание сбудется. Ждем гостей. В экотуре "Фотосафари" они обязательно увидят зубров в дикой природе.

Алексей Буневич делится своими новогодними пожеланиями:

- Ситуация с зубрами давно требует союзного внимания. Может, продвинется проект программы Союзного государства "Дорожная карта для зубра", который предусматривает решение проблемы с генетическими исследованиями и расселением? А я напишу о зубрах книгу по материалам, накопленным почти за 40 лет работы с ними.

"Портрет" беловежского зубра от Алексея Буневича:

- Зубр - хозяин Беловежской пущи, никого не боится, кроме человека-браконьера. Животное это осторожное, сильное и ловкое. Несмотря на крупные габариты и слабое зрение, передвигается почти бесшумно и практически не подает голос. В день зубр съедает до 50 килограмм растительности, любит желуди и пьет много воды. Коллективисты по характеру, зубры живут стадами, сегодня в пуще насчитывается пять таких группировок. В стаде больше всего самок, самая опытная и взрослая из них - вожак. А тылы прикрывают молодые и сильные самцы. В конце лета - начале осени у зубров брачный сезон. Самцы устраивают поединки за внимание дамы. Беременность у самки длится девять месяцев. Одомашнить зубров не получилось пока ни у кого. В Польше проводились опыты по скрещиванию зубра с домашним скотом, но гибриды получались бесплодными. Живут зубры до 25 лет, а в неволе и все 35.