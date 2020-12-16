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16.12.2020 17:55
Рубрика: Власть

Краснов призвал коллег по БРИКС объединиться против киберпреступности

Текст: Иван Егоров
Генпрокуроры стран БРИКС обсудили в среду борьбу с киберпреступностью и международным терроризмом.

"Правовое регулирование явно не успевает за новыми технологиями. И этим, к сожалению, пользуются злоумышленники, преследующие различные противоправные цели - личное обогащение, дискредитацию граждан и государственных органов, распространение нелегальной информации, идей терроризма и экстремизма". Об этом заявил, открывая высокую встречу представителей прокурорских служб стран БРИКС Генеральный прокурор России Игорь Краснов.

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По его мнению, противодействие транснациональной преступности в условиях появления новых вызовов и угроз мировому сообществу требует объединения общих усилий.

"В целях стабильного развития национальных экономик и создания безопасного социально-экономического пространства мы поделимся передовым опытом наших ведомств в борьбе с экономическими преступлениями, поговорим о принимаемых нами мерах защиты хозяйствующих субъектов", - сказал Краснов. При этом коллеги по БРИКС с ним полностью согласились.

В заседании, которое проходило по видео-конференц-связи, участвовали генеральный прокурор Бразилии Аугусто Арас, дополнительный генеральный солиситор Индии Аман Лекхи, генеральный прокурор Верховной народной прокуратуры КНР Чжан Цзюнь и национальный директор Службы уголовного преследования ЮАР Шамила Батойи.

По мнению Игоря Краснова, активизация международного обмена опытом и повышение эффективности координации усилий в борьбе с преступностью сыграют положительную роль в стабилизации ситуации в мире и будут способствовать гармонизации национального законодательства. Он также выразил уверенность, что "полученные сегодня сведения о передовых практиках работы прокуроров Бразилии, России, Индии, Китая и ЮАР можно будет использовать как для повышения эффективности прокурорской деятельности на национальном уровне, так и для совершенствования межгосударственного сотрудничества в правовой сфере".

Фото: Григорий Сысоев/РИА Новости
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Что касается конкретных итогов встречи, то, в частности, прокуроры признали важным совместное противодействие распространению в интернете дезинформации, которая причиняет вред обществу и подвергает опасности экономику. А еще высказались за разработку и принятие универсального международно-правового инструмента в сфере возврата активов, полученных преступным путем.

По окончании заседания БРИКС Игорь Краснов провел двустороннюю встречу с генеральным прокурором Бразилии Аугусто Арасом, во время которой был подписан меморандум о взаимопонимании по вопросам сотрудничества между Генеральной прокуратурой Российской Федерации и Федеральной прокурорской службой Федеративной Республики Бразилия.

"Вместе мы найдем способы противодействия самым опасным проявлениям транснациональной преступности, включая наркоторговлю, терроризм, экономическую преступность, коррупцию и использование современных технологий в преступных целях", - сказал по итогам подписания документа глава российского надзорного ведомства.

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