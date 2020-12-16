Найденный в Британии 1000-летний крест оказался ювелирным шедевром

Эксперты Национального музея Шотландии завершили реставрацию и описание уникального серебряного креста возрастом около 1000 лет, который входил в состав так называемого Галлоуэйского клада. Установлено, что этот артефакт был ювелирным шедевром своего времени и, вероятно, принадлежал монарху.

Как сообщает The Guardian, наконец-то раскрыта тайна 1000-летнего креста, найденного в 2014 году при вспашке поля в Шотландии. Он был одним из примерно ста золотых и серебряных предметов, кем-то завернутых в ткань и закопанных около 1000 лет назад.

Галлоуэйский клад признан богатейшей коллекцией редких и уникальных предметов эпохи викингов, когда-либо обнаруженной в Великобритании или Ирландии. В 2017 году он был приобретен Национальным музеем Шотландии.

Эксперты сразу обратили особое внимание на эффектный англо-саксонский серебряный крест. Его довольно долго и кропотливо очищали от тысячелетней грязи, чтобы не повредить ни малейшей детали. Крест оказался настоящим сокровищем, изделием, изготовленным настолько тонко и искусно, что владеть им мог, по мнению экспертов, даже король.

Ученые говорят, что этот крест был создан не просто умелым ювелиром, а выдающимся мастером. А сам артефакт является настоящим чудом искусства и величайшим образцом англосаксонских ювелирных изделий. Он искусно украшен сусальным золотом, а это - сложная по тем временам технология.

Кроме того, на нем изображены символы четырех евангелистов, которым приписывают авторство евангелий Нового Завета: Святого Матфея (человек), Святого Марка (лев), Святого Луки (корова) и Святого Иоанна (орел). Это был нагрудный крест, который носили на цепочке.

"Это просто потрясающе, - говорит доктор Мартин Голдберг, главный хранитель коллекций раннего средневековья и викингов Национального музея Шотландии. - Ему на самом деле нет аналогов. Отчасти это связано с временным периодом, из которого он происходит. Мы представляем, что из монастырей тогда было украдено множество церковных сокровищ - это то, что нам описывают исторические записи эпохи викингов. Это один из пережитков того времени. Качество исполнения просто невероятное. Настоящая честь видеть такое изделие спустя 1000 лет".

На данный момент установлено, что клад был зарыт в конце IX века в Галлоуэе. Возможно, не только крест, но и часть других предметов из этого клада принадлежала монарху. Ведь вместе с крестом были найдены и другие уникальные предметы, например, красивая золотая булавка, изготовленная в форме птицы, и позолоченный сосуд. Невероятно, но сохранилась даже ткань, в которую были завернуты предметы.

По словам Голдберга, в начале X века в ответ на вторжения викингов возникали все новые и новые королевства. Династия Альфреда Великого закладывала основы средневековой Англии, а королевство Альба представляло собой по сути средневековую Шотландию, впервые в таком качестве и упомянутую в исторических источниках.

Галлоуэй был частью англосаксонской Нортумбрии. В ирландских хрониках X века его называли саксонским побережьем, но этот район должен был стать владением короля, потомка людей скандинавского происхождения. Они говорили на гэльском языке и доминировали в зоне Ирландского моря в эпоху викингов.

"Смешанный материал Галлоуэйского клада является примером той динамичной политической и культурной среды", - добавил Голдберг.