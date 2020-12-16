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16.12.2020 17:35
Рубрика: Экономика

Курс биткоина впервые превысил 20 тысяч долларов

Текст: Роман Маркелов

Курс самой популярной криптовалюты - биткоина - впервые в истории преодолел отметку в 20 тысяч долларов, следует из данных платформы Coindesk. Последние недели биткоин колебался возле этого рубежа.

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По данным портала, к 17.15 мск курс биткоина на максимуме добирался до отметки 20 811,46 доллара США.

Курс биткоина практически непрерывно растет с октября, тогда криптовалюта стоила около 10 тысяч долларов. Практически весь декабрь его цена подбиралась к рубежу в 20 тысяч долларов, но до 16 декабря ни разу не пересекала его. В 2017 году, на пике интереса к криптовалютам и инвестирования в них, курс биткоина добирался до 19 783 долларов. В следующие три года он был далек от этих отметок - в начале 2019 года, например, он стоил 3,5 тысячи долларов.

Движущая сила роста биткоина - спрос институциональных инвесторов, пояснял ранее ведущий аналитик FxPro Александр Купцикевич. Спекулятивный спрос крупных инвесторов на рискованные активы - очевидно, и следствие ралли практически на всех рынках после прошедших выборов президента США, и следствие заливания рынков деньгами ведущими центробанками из-за коронакризиса.

Купцикевич также допускал, что биткоин может подорожать в обозримой перспективе до 23-25 тысяч долларов, после чего может натолкнуться на коррекцию.

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