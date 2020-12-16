Квят не вошел в состав "Альфа Таури" на следующий сезон "Формулы-1"

Цунода является членом молодежной программы команды "Ред Булл" и подает огромные надежды, по мнению руководства. Его партнером станет 24-летний француз Пьер Гасли.. В минувшем сезоне 20-летний японец стал третьим в общем зачете чемпионата "Формулы-2".

Даниил Квят выступает в "Формуле-1" с 2014 года. Пока неизвестно, где россиянин продолжит карьеру.