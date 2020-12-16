Квят не вошел в состав "Альфа Таури" на следующий сезон "Формулы-1"

Российский гонщик Даниил Квят в следующем сезоне "Формулы-1" не будет выступать за команду "Альфа Таури". Его место займет японец Юки Цунода, который составит компанию французу Пьеру Гасли, сообщается на официальном сайте "конюшни".
Фото: Артур Лебедев/РИА Новости
Цунода является членом молодежной программы команды "Ред Булл" и подает огромные надежды, по мнению руководства. Его партнером станет 24-летний француз Пьер Гасли.. В минувшем сезоне 20-летний японец стал третьим в общем зачете чемпионата "Формулы-2".
Даниил Квят выступает в "Формуле-1" с 2014 года. Пока неизвестно, где россиянин продолжит карьеру.