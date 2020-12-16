Лавров пояснил ситуацию в связи с хакерской атакой в США

США не уведомляли Россию по официальным каналам о предположительных хакерских атаках на госучреждения, заявил глава МИД РФ Сергей Лавров.

По словам министра, в России не зарегистрировано каких-либо официальных обращений США касательно хакерских атак, подозрений в этих атаках. "И мы уже привыкли к тому, что США, да и другие западные страны просто объявляют в СМИ об очередных обвинениях в адрес России", - отметил Лавров.

Между тем агентство Reuters выступило с утверждением, что группа хакеров, предположительно, работающих на российское правительство, в результате кибератаки 13 декабря получила доступ к компьютерным системам министерства внутренней безопасности США и Госдепартамента. Взлому подверглись также подразделение министерства торговли, национальное управление по телекоммуникациям и информации, а также минфин. В министерстве внутренней безопасности заявили, что реагируют на ситуацию в сотрудничестве с правительственными и частными структурами.