Лавров указал на отсутствие партнерской этики у Запада

"Сенсация" в западных СМИ касательно российского блогера Навального говорит об отсутствии у партнеров этики и их нежелании установить факты, заявил глава МИД РФ Сергей Лавров в ходе пресс-конференции в Загребе.

По словам Лаврова, "все эти новости забавно читать". "Но манера, в которой эти новости преподносятся, говорят лишь об одном: у западных партнеров отсутствует наличие каких-либо этических норм, навыков нормальной технологической работы и нежелание выполнять международно-правовые нормы", - указал министр.

Москва уже привыкла к тому, что США и другие западные страны просто объявляют в СМИ об очередных обвинениях в адрес России, отметил далее Лавров. По его словам, наша страна не отвечает на откровенные инсинуации, поскольку это позволит их авторам сделать некие предположения о наличии вины. "Ущербность такого подхода, по-моему, очевидна любому вменяемому человеку", - отметил глава МИД РФ.