X5 Retail Group решила отменить наценку на социально значимые товары

Торговая розничная компания X5 Retail Group, управляющая торговыми сетями "Пятерочка", "Перекресток" и "Карусель", объявила о решении с 16 декабря установить нулевую торговую наценку на группу социально значимых товаров.

По сообщению ретейлера, эта инициатива компании направлена на поддержку малоимущих покупателей и затронет семь товаров из базовой потребительской корзины: макаронные изделия, хлеб, говядина тушеная, черный чай, картофель, хлопья зерновые и ультрапастеризованное молоко. С 16 декабря эти товары будут продаваться по ценам их закупки у поставщиков, а торговые расходы (включая аренду, логистику, коммунальные платежи, зарплату персонала) будут покрываться за счет X5 Retail Group. На полках магазинов эти семь товаров будут помечены специальными ценниками.

"Обнуление наценки позволит снизить розничные цены на востребованные товары первой необходимости, что особенно важно сегодня для социально незащищенных групп. Надеемся, что нашу инициативу в области саморегулирования поддержат коллеги по отрасли, а также производители и поставщики. Это поможет сдержать цены и поддержать покупателей", - отметил главный исполнительный директор Х5 Retail Group Игорь Шехтерман.

Компания также сообщила, что активно участвует в работе с профильными ведомствами и поставщиками по формированию межотраслевых соглашений о сдерживании цен на растительное масло и сахар.