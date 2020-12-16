Закон Республики Марий Эл от 15 декабря 2020 года № 50-З "О бюджете территориального фонда обязательного медицинского страхования Республики Марий Эл на 2021 год и на плановый период 2022 и 2023 годов"

Принят Государственным Собранием Республики Марий Эл 10 декабря 2020 года

Статья 1.

Утвердить основные характеристики бюджета территориального фонда обязательного медицинского страхования Республики Марий Эл (далее - территориальный фонд) на 2021 год:

1) прогнозируемый общий объем доходов бюджета территориального фонда в сумме 9 097 612,3 тыс. рублей, в том числе за счет межбюджетных трансфертов, получаемых из других бюджетов бюджетной системы Российской Федерации, в сумме 8 786 770,8 тыс. рублей;

2) общий объем расходов бюджета территориального фонда в сумме 9 097 612,3 тыс. рублей.

Утвердить основные характеристики бюджета территориального фонда на плановый период 2022 и 2023 годов:

1) прогнозируемый общий объем доходов бюджета территориального фонда на 2022 год в сумме 9 524 651,5 тыс. рублей, в том числе за счет межбюджетных трансфертов, получаемых из других бюджетов бюджетной системы Российской Федерации, в сумме 9 200 990,5 тыс. рублей, и на 2023 год в сумме 10 058 535,5 тыс. рублей, в том числе за счет межбюджетных трансфертов, получаемых из других бюджетов бюджетной системы Российской Федерации, в сумме 9 718 882,4 тыс. рублей;

2) общий объем расходов бюджета территориального фонда на 2022 год в сумме 9 524 651,5 тыс. рублей и на 2023 год в сумме 10 058 535,5 тыс. рублей.

Статья 2.

Утвердить перечень главных администраторов доходов бюджета территориального фонда на 2021 год согласно приложению № 1 к настоящему Закону.

Статья 3.

Утвердить прогнозируемые объемы поступлений доходов в бюджет территориального фонда обязательного медицинского страхования Республики Марий Эл на 2021 год и на плановый период 2022 и 2023 годов согласно приложению № 2 к настоящему Закону.

Статья 4.

Утвердить распределение бюджетных ассигнований бюджета территориального фонда по разделам, подразделам, целевым статьям и видам расходов классификации расходов бюджетов Российской Федерации:

1) на 2021 год согласно приложению № 3 к настоящему Закону;

2) на плановый период 2022 и 2023 годов согласно приложению № 4 к настоящему Закону.

Статья 5.

Утвердить объем межбюджетных трансфертов, получаемых из других бюджетов бюджетной системы Российской Федерации:

1) на 2021 год согласно приложению № 5 к настоящему Закону;

2) на плановый период 2022 и 2023 годов согласно приложению № 6 к настоящему Закону.

Статья 6.

Направить с соответствующим внесением изменений в сводную бюджетную роспись бюджета территориального фонда остатки средств бюджета территориального фонда по состоянию на 1 января 2021 года, образовавшиеся в связи с неполным использованием бюджетных ассигнований, утвержденных Законом Республики Марий Эл от 5 декабря 2019 года № 50-З "О бюджете территориального фонда обязательного медицинского страхования Республики Марий Эл на 2020 год и на плановый период 2021 и 2022 годов", предусмотренных на выполнение территориальной программы обязательного медицинского страхования, на реализацию указанных целей в 2021 году (за исключением неиспользованных межбюджетных трансфертов, полученных в форме субсидий, субвенций и иных межбюджетных трансфертов, имеющих целевое назначение).

Статья 7.

Установить, что поступления в бюджет территориального фонда доходов сверх сумм, утвержденных пунктом 1 части первой статьи 1 настоящего Закона, с соответствующим внесением изменений в сводную бюджетную роспись бюджета территориального фонда направляются на финансирование территориальной программы обязательного медицинского страхования.

Статья 8.

Установить, что в 2021 году в бюджет территориального фонда зачисляются по нормативу 100 процентов:

1) прочие доходы бюджетов территориальных фондов обязательного медицинского страхования от оказания платных услуг (работ) и компенсации затрат государства;

2) прочие неналоговые поступления в территориальные фонды обязательного медицинского страхования;

3) доходы от реализации имущества, находящегося в оперативном управлении территориальных фондов обязательного медицинского страхования;

4) суммы денежных взысканий (штрафов) за нарушение законодательства Российской Федерации о контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд, зачисляемые в бюджеты территориальных фондов обязательного медицинского страхования.

Статья 9.

Установить, что территориальный фонд формирует нормированный страховой запас финансовых средств для обеспечения финансовой устойчивости обязательного медицинского страхования:

1)в 2021 году в общем размере 1 580 830,1 тыс. рублей, в том числе на финансовое обеспечение реализации территориальной программы обязательного медицинского страхования в виде дополнительного финансирования страховых медицинских организаций в размере 733 156,9 тыс. рублей;

2) в 2022 году в общем размере 1 653 921,3 тыс. рублей, в том числе на финансовое обеспечение реализации территориальной программы обязательного медицинского страхования в виде дополнительного финансирования страховых медицинских организаций в размере 767 675,2 тыс. рублей;

3) в 2023 году в общем размере 1 745 198,2 тыс. рублей, в том числе на финансовое обеспечение реализации территориальной программы обязательного медицинского страхования в виде дополнительного финансирования страховых медицинских организаций в размере 810 832,9 тыс. рублей.

Средства нормированного страхового запаса используются на:

1) финансовое обеспечение реализации территориальной программы обязательного медицинского страхования в виде дополнительного финансирования страховых медицинских организаций;

2) расчеты за медицинскую помощь, оказанную застрахованным лицам за пределами территории субъекта Российской Федерации, в котором выдан полис обязательного медицинского страхования, в части:

а) возмещения другим территориальным фондам обязательного медицинского страхования затрат по оплате стоимости медицинской помощи застрахованным в Республике Марий Эл лицам, оказанной за пределами территории Республики Марий Эл, в объеме, предусмотренном базовой программой обязательного медицинского страхования;

б) оплаты стоимости медицинской помощи, оказанной медицинскими организациями Республики Марий Эл лицам, застрахованным на территории других субъектов Российской Федерации, с последующим восстановлением средств в состав нормированного страхового запаса по мере возмещения затрат другими территориальными фондами обязательного медицинского страхования;

3) финансовое обеспечение мероприятий по организации дополнительного профессионального образования медицинских работников по программам повышения квалификации, а также по приобретению и проведению ремонта медицинского оборудования;

4) софинансирование расходов медицинских организаций на оплату труда врачей и среднего медицинского персонала;

5) финансовое обеспечение мер по компенсации медицинским организациям недополученных доходов в связи с сокращением объемов медицинской помощи, установленных территориальной программой обязательного медицинского страхования, в условиях чрезвычайной ситуации и (или) при возникновении угрозы распространения заболеваний, представляющих опасность для окружающих.

Статья 10.

Установить на 2021 год и на плановый период 2022 и 2023 годов норматив расходов на ведение дела по обязательному медицинскому страхованию для страховых медицинских организаций в размере 1,0 процента от суммы средств, поступивших в страховую медицинскую организацию по дифференцированным подушевым нормативам, в едином размере для всех страховых медицинских организаций, участвующих в реализации территориальной программы обязательного медицинского страхования в Республике Марий Эл.

Статья 11.

Настоящий Закон вступает в силу с 1 января 2021 года.

Глава Республики Марий Эл А.Евстифеев







