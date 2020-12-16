Закон Республики Марий Эл от 15 декабря 2020 года № 50-З "О бюджете территориального фонда обязательного медицинского страхования Республики Марий Эл на 2021 год и на плановый период 2022 и 2023 годов"

Новости

Петербург вышел на плато по заболеваемости COVID-19 20:15
МЭР разрабатывает постоянно действующий механизм реагирования на рост цен 19:50
Парламент Молдовы вернул прежний статус русскому языку 19:34
Росстат включит лекарства для больных COVID-19 в мониторинг цен на 2021 год 19:32
СК прокомментировал оправдание присяжными врачей роддома из Калининграда 19:22
В Оренбуржье мошенники пытались украсть 44 тонны семечек у фермера 19:10
"Зенит" и "Спартак" назвали составы на матч 19:04
МИД: Санкции против Турции из-за С-400 демонстрируют слабость Вашингтона 19:03
Intel анонсировала новые SSD-накопители 18:57
Аграрии Беларуси собрали не менее 10,3 млн тонн зерна 18:36
Эксперт: Сбой в работе Telegram приведет к убыткам бизнеса 18:21
Экс-замглавы ФСИН Петербурга не смог обжаловать приговор за убийство 18:20
Минск: Погранзаставу "Ольманы" открыли на границе с Украиной 18:19
На счетах эскроу хранится 851 млрд рублей 18:03
Депутат поддержала идею давать лицензию на оружие с согласия семьи 18:00
Греция в пять раз увеличит расходы на оборону 17:50
Умер актер и певец Пётр Махалица 17:48
Производители сахара и масла подписали соглашение о стабилизации цен 17:43
В Петербурге изготовят гигантские часы для Нотр-Дама 17:42
Курс биткоина впервые превысил 20 тысяч долларов 17:35
Индекс цифровой зрелости регионов рассчитают к апрелю 2021 года 17:35
На Урале проверят информацию об издевательствах над приемными детьми 17:25
Подлодка Балтфлота отработала погружение на максимальную глубину 17:23
В Новой Третьяковке обновили еще восемь залов 17:22
ТЦ "Охотный ряд" могут оштрафовать на 1 млн рублей 17:02
• • •
Власть
Экономика
В регионах
В мире
Происшествия
Общество
Спорт
Культура
Русское оружие
Автопарк
Диджитал
Кинократия
Живущие в Сити
Стиль жизни
Все рубрики
Документы
Спецпроекты
16 декабря 2020 г.

Закон Республики Марий Эл от 15 декабря 2020 года № 50-З "О бюджете территориального фонда обязательного медицинского страхования Республики Марий Эл на 2021 год и на плановый период 2022 и 2023 годов"

Дата подписания 15 декабря 2020 г.
Опубликован 16 декабря 2020 г.
Вступает в силу 1 января 2021 г.

Принят Государственным Собранием Республики Марий Эл 10 декабря 2020 года

Статья 1.

Утвердить основные характеристики бюджета территориального фонда обязательного медицинского страхования Республики Марий Эл (далее - территориальный фонд) на 2021 год:

1) прогнозируемый общий объем доходов бюджета территориального фонда в сумме 9 097 612,3 тыс. рублей, в том числе за счет межбюджетных трансфертов, получаемых из других бюджетов бюджетной системы Российской Федерации, в сумме 8 786 770,8 тыс. рублей;

2) общий объем расходов бюджета территориального фонда в сумме 9 097 612,3 тыс. рублей.

Утвердить основные характеристики бюджета территориального фонда на плановый период 2022 и 2023 годов:

1) прогнозируемый общий объем доходов бюджета территориального фонда на 2022 год в сумме 9 524 651,5 тыс. рублей, в том числе за счет межбюджетных трансфертов, получаемых из других бюджетов бюджетной системы Российской Федерации, в сумме 9 200 990,5 тыс. рублей, и на 2023 год в сумме 10 058 535,5 тыс. рублей, в том числе за счет межбюджетных трансфертов, получаемых из других бюджетов бюджетной системы Российской Федерации, в сумме 9 718 882,4 тыс. рублей;

2) общий объем расходов бюджета территориального фонда на 2022 год в сумме 9 524 651,5 тыс. рублей и на 2023 год в сумме 10 058 535,5 тыс. рублей.

Статья 2.

Утвердить перечень главных администраторов доходов бюджета территориального фонда на 2021 год согласно приложению № 1 к настоящему Закону.

Статья 3.

Утвердить прогнозируемые объемы поступлений доходов в бюджет территориального фонда обязательного медицинского страхования Республики Марий Эл на 2021 год и на плановый период 2022 и 2023 годов согласно приложению № 2 к настоящему Закону.

Статья 4.

Утвердить распределение бюджетных ассигнований бюджета территориального фонда по разделам, подразделам, целевым статьям и видам расходов классификации расходов бюджетов Российской Федерации:

1) на 2021 год согласно приложению № 3 к настоящему Закону;

2) на плановый период 2022 и 2023 годов согласно приложению № 4 к настоящему Закону.

Статья 5.

Утвердить объем межбюджетных трансфертов, получаемых из других бюджетов бюджетной системы Российской Федерации:

1) на 2021 год согласно приложению № 5 к настоящему Закону;

2) на плановый период 2022 и 2023 годов согласно приложению № 6 к настоящему Закону.

Статья 6.

Направить с соответствующим внесением изменений в сводную бюджетную роспись бюджета территориального фонда остатки средств бюджета территориального фонда по состоянию на 1 января 2021 года, образовавшиеся в связи с неполным использованием бюджетных ассигнований, утвержденных Законом Республики Марий Эл от 5 декабря 2019 года № 50-З "О бюджете территориального фонда обязательного медицинского страхования Республики Марий Эл на 2020 год и на плановый период 2021 и 2022 годов", предусмотренных на выполнение территориальной программы обязательного медицинского страхования, на реализацию указанных целей в 2021 году (за исключением неиспользованных межбюджетных трансфертов, полученных в форме субсидий, субвенций и иных межбюджетных трансфертов, имеющих целевое назначение).

Статья 7.

Установить, что поступления в бюджет территориального фонда доходов сверх сумм, утвержденных пунктом 1 части первой статьи 1 настоящего Закона, с соответствующим внесением изменений в сводную бюджетную роспись бюджета территориального фонда направляются на финансирование территориальной программы обязательного медицинского страхования.

Статья 8.

Установить, что в 2021 году в бюджет территориального фонда зачисляются по нормативу 100 процентов:

1) прочие доходы бюджетов территориальных фондов обязательного медицинского страхования от оказания платных услуг (работ) и компенсации затрат государства;

2) прочие неналоговые поступления в территориальные фонды обязательного медицинского страхования;

3) доходы от реализации имущества, находящегося в оперативном управлении территориальных фондов обязательного медицинского страхования;

4) суммы денежных взысканий (штрафов) за нарушение законодательства Российской Федерации о контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд, зачисляемые в бюджеты территориальных фондов обязательного медицинского страхования.

Статья 9.

Установить, что территориальный фонд формирует нормированный страховой запас финансовых средств для обеспечения финансовой устойчивости обязательного медицинского страхования:

1)в 2021 году в общем размере 1 580 830,1 тыс. рублей, в том числе на финансовое обеспечение реализации территориальной программы обязательного медицинского страхования в виде дополнительного финансирования страховых медицинских организаций в размере 733 156,9 тыс. рублей;

2) в 2022 году в общем размере 1 653 921,3 тыс. рублей, в том числе на финансовое обеспечение реализации территориальной программы обязательного медицинского страхования в виде дополнительного финансирования страховых медицинских организаций в размере 767 675,2 тыс. рублей;

3) в 2023 году в общем размере 1 745 198,2 тыс. рублей, в том числе на финансовое обеспечение реализации территориальной программы обязательного медицинского страхования в виде дополнительного финансирования страховых медицинских организаций в размере 810 832,9 тыс. рублей.

Средства нормированного страхового запаса используются на:

1) финансовое обеспечение реализации территориальной программы обязательного медицинского страхования в виде дополнительного финансирования страховых медицинских организаций;

2) расчеты за медицинскую помощь, оказанную застрахованным лицам за пределами территории субъекта Российской Федерации, в котором выдан полис обязательного медицинского страхования, в части:

а) возмещения другим территориальным фондам обязательного медицинского страхования затрат по оплате стоимости медицинской помощи застрахованным в Республике Марий Эл лицам, оказанной за пределами территории Республики Марий Эл, в объеме, предусмотренном базовой программой обязательного медицинского страхования;

б) оплаты стоимости медицинской помощи, оказанной медицинскими организациями Республики Марий Эл лицам, застрахованным на территории других субъектов Российской Федерации, с последующим восстановлением средств в состав нормированного страхового запаса по мере возмещения затрат другими территориальными фондами обязательного медицинского страхования;

3) финансовое обеспечение мероприятий по организации дополнительного профессионального образования медицинских работников по программам повышения квалификации, а также по приобретению и проведению ремонта медицинского оборудования;

4) софинансирование расходов медицинских организаций на оплату труда врачей и среднего медицинского персонала;

5) финансовое обеспечение мер по компенсации медицинским организациям недополученных доходов в связи с сокращением объемов медицинской помощи, установленных территориальной программой обязательного медицинского страхования, в условиях чрезвычайной ситуации и (или) при возникновении угрозы распространения заболеваний, представляющих опасность для окружающих.

Статья 10.

Установить на 2021 год и на плановый период 2022 и 2023 годов норматив расходов на ведение дела по обязательному медицинскому страхованию для страховых медицинских организаций в размере 1,0 процента от суммы средств, поступивших в страховую медицинскую организацию по дифференцированным подушевым нормативам, в едином размере для всех страховых медицинских организаций, участвующих в реализации территориальной программы обязательного медицинского страхования в Республике Марий Эл.

Статья 11.

Настоящий Закон вступает в силу с 1 января 2021 года.

Глава Республики Марий Эл А.Евстифеев



Размещение нормативно-правовых актов регионов на сайте "Российской Газеты" не является их официальной публикацией

Приложения к закону
(pdf, PDF, 589 Кб)