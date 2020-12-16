Матвиенко поздравила спикера Сената Казахстана с Днем независимости

Председатель Совета Федерации Валентина Матвиенко поздравила своего казахстанского коллегу - спикера Сената парламента Казахстана Маулена Ашимбаева с Днем независимости республики.

"Придаем большое значение плодотворному российско-казахстанскому сотрудничеству, важной составляющей которого являются межпарламентские связи, конструктивному диалогу в рамках СНГ и Евразийского экономического союза", - говорится в послании.

Глава Совфеда уверена, что активное взаимодействие между Советом Федерации и Сенатом Казахстана и впредь будет одним из "значимых факторов, способствующих развитию двусторонних отношений, направленных на процветание народов наших стран и обеспечение безопасности в регионе Центральной Азии".