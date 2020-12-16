В Совбезе назвали "разнотык" хронической проблемой России

Ведомства должны работать слаженно, а не вразнобой, заявил зампредседателя Совета безопасности РФ Дмитрий Медведев. Он отметил, что Россия хронически страдает от проблемы несогласованности действий представителей многих сфер.

"Это у нас, к сожалению, хроническая проблема, когда вроде все занимаются полезным делом, все в материале, но вразнотык", - отметил он в ходе заседания межведомственной комиссии по вопросам создания национальной системы защиты от новых инфекций.

По его словам, это приводит либо к тому, что люди делают одну и ту же работу, или же работают в похожих направлениях, хотя могли бы одновременно развиваться в разных векторах, что было бы более продуктивно.

На заседании Медведев также подчеркнул, что России необходимы передовые научные исследования в области антимикробной резистентности. Однако важно эту работу вести согласованно, добавил политик. За координацией исследовательской повестки различных ведомств он обратился к Минздраву и Минобрнауки.