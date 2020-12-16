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16.12.2020 14:05
Рубрика: Власть

Медведев призывает доступно обсуждать с людьми важность вакцинации

Текст: Владимир Кузьмин

Более эффективное информирование граждан страны о применении противомикробных препаратов и повышение качества в этом контексте соответствующих электронных ресурсов должны стать одним из важнейших направлений работы для противодействия антимикробной резистентности, заявил заместитель председателя Совета Безопасности Дмитрий Медведев.

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- Нужно компетентно, на доступном уровне обсуждать с людьми профилактику вирусных заболеваний, важность вакцинации для сохранения здоровья, а также вред самолечения и бесконтрольного приема медикаментов, включая те самые антибиотики, которые у нас принято принимать по самым разным поводам, - подчеркнул он на заседании межведомственной комиссии Совбеза по вопросам создания национальной системы защиты от новых инфекций.

Проблема распространение антимикробной резистентности за последние десятилетия стала особенно актуальной во многих развитых странах. Бесконтрольный прием антибиотиков в разных сферах привело к распространению микроорганизмов с генетическими особенностями, которые определяют устойчивость к медицинским препаратам.

По оценкам международных экспертов, привел их Медведев, более 700 тысяч смертей в год связаны именно с антимикробной устойчивостью, и в ближайшие годы эта цифра может значительно увеличиться, в том числе в результате борьбы с пандемией коронавируса.

Власть Работа власти Внутренняя политика Общество Здоровье Президент Совет Безопасности Прививки и вакцинация

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