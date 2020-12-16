Меркель назвала "Северный поток-2" нужным проектом

Отношение правительства Германии к проекту "Северный поток-2" остается неизменным на протяжении последних лет, заявила канцлер Ангела Меркель.

"Что касается "Северного потока", позиция федерального правительства остается неизменной по сравнению с той, которая была в последние годы", - цитирует РИА Новости канцлера, которая ответила на вопрос депутата от фракции "Альтернатива для Германии" в бундестаге.

Напомним, против проекта активно выступают США, которые продвигают в ЕС свой сжиженный природный газ, Украина, а также ряд европейских стран. В декабре 2019 года Вашингтон ввел санкции против газопровода, в результате чего швейцарский трубоукладчик Allseas отказался от продолжения работы. В декабре Конгресс США принял военный бюджет на 2021 год, в котором содержатся дополнительные ограничительные меры. Между тем судно "Фортуна" возобновило укладку труб в исключительной экономической зоне ФРГ.