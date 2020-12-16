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16.12.2020 13:00
Рубрика: Экономика

Минэкономики готовит IT-платформу для ускоренного заключения СЗПК

Текст: Игорь Зубков
Минэкономразвития подготовило проект положения о новой государственной информационной системе "Капиталовложения". Она должна позволить сделать массовым заключение соглашений о защите и поощрении капиталовложений и упростить контроль над соблюдением их условий. Правительство отводит этому механизму ключевую роль в "перезапуске" инвестиционного цикла.
Фото: Владимир Песня/РИА Новости Фото: Владимир Песня/РИА Новости
Фото: Владимир Песня/РИА Новости

Она будет использовать данные ФНС, ФТС и многих других федеральных, а также региональных и муниципальных реестров. Со временем новая ГИС должна охватить все инвестпроекты, поддержанные государством.

Крупные инвесторы выбирают регионы, ориентируясь на меры поддержки

На первом этапе (с начала апреля 2021 года) в этой системе будет доступен функционал, необходимый для заключения СЗПК в электронном виде, до этого срока СЗПК будут заключаться на бумаге (первые девять соглашений подписаны на днях). Позже на площадке информационной системы планируется также ведение реестра СЗПК, реестра мер государственной поддержки, а также реестра реализуемых проектов, позволяющего учитывать взаимные обязательства государства и инвесторов. "В перспективе ГИС "Капиталовложения" должна стать единым платформенным решением для привлечения частных капиталов в новые инвестиционные проекты на территории страны, "навигатором" мер поддержки для инвесторов", - отметил первый замминистра экономического развития России Андрей Иванов.

Систему уже разрабатывает недавно созданное для сопровождения СЗПК Агентство инвестиционного развития, сообщили "РГ" в Минэкономразвития. Оно же станет оператором новой ГИС. Ее создание предусмотрено в рамках федерального проекта "Цифровое государственное управление" национальной программы "Цифровая экономика". В проектировках изменений федерального проекта на создание, развитие и эксплуатацию ГИС "Капиталовложения" в 2021-2024 годах предусмотрено 5,5 млрд руб., сообщили "РГ" в АНО "Цифровая экономика".

Упрощение согласования СЗПК за счет перевода всего документооборота по ним на единую платформу важно, потому что этот механизм должен стать массовым: до 2024 года правительство рассчитывает подписать не менее тысячи соглашений. "Для сравнения, за 15 лет было заключено около 3 тыс. концессий и 25 договоров ГЧП и МЧП, - говорит Владимир Соколов, директор, руководитель юридической практики в сфере ГЧП, инфраструктурных проектов, энергетики и природных ресурсов PwC в России. - Но значение системы не исчерпывается СЗПК, она нацелена на формирование сквозного реестра всех мер господдержки, которые предоставляются как в связи с СЗПК, так и в рамках других режимов".

Запуск ГИС "Капиталовложения" - важный шаг для успешной реализации инструмента СЗПК, отмечает зампред правления Сбербанка Анатолий Попов (банк активно участвует в процессе запуска ГИС). "Сейчас мы работаем над тем, чтобы подача заявлений и заключение соглашений о защите и поддержке капиталовложений стали для клиентов исключительно цифровыми и вписывались в кредитные процессы банков", - говорит он.

Фото: Григорий Сысоев/РИА Новости
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По оценке Wildberries (компания заключила одно из первых СЗПК), переход на систему ГИС "Капиталовложения" не только упростит процедуру подачи заявок на заключение СЗПК, но и значительно ее ускорит - сроки удастся сократить вдвое. "Также значительно проще будет вести мониторинг и отчитываться о результатах реализации инвестиционного проекта", - отмечают в компании.

Соглашения о защите и поощрении капиталовложений предполагают долгосрочные (до 20 лет) гарантии со стороны государства по неповышению основных налогов (кроме НДС) и сохранению требований по землепользованию и застройке и ряд других. Для проектов, по которым заключены СЗПК, на три года будет отсрочено вступление в силу новых требований в сфере экологического регулирования. Кроме того, возможно возмещение затрат инвесторов на создание инфраструктуры в объеме уплаченных налогов. На эти льготы могут претендовать проекты от 5 млрд руб., для ряда отраслей действуют сниженные границы: от 250 млн для проектов в социальной сфере, от 500 млн - в экологии, АПК, цифровой экономике, от 1,5 млрд - для обрабатывающих производств.

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