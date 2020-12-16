Минск: Погранзаставу "Ольманы" открыли на границе с Украиной

Сигнализационные комплексы сейсмического типа, фотоловушки и тепловизоры станут незаменимыми помощниками белорусских пограничников на 26-километровом участке заставы "Ольманы", военнослужащие которой сегодня приступили к несению службы на границе с Украиной.

В торжественной церемонии открытия заставы Пинского пограничного отряда приняли в среду участие глава погранкомитета Беларуси Анатолий Лаппо и председатель Брестского облисполкома Анатолий Лис, информирует БЕЛТА.

Органами пограничной службы, подчеркнул в своем выступлении Лаппо, "особое внимание уделяется обустройству государственной границы, ее инженерному оборудованию, совершенствованию и развитию пограничной инфраструктуры". На территории заставы оборудованы места для хранения и ремонта техники, вольеры для служебных собак. Кроме того, для занятий пограничников созданы городок пограничной службы и спортивные объекты, а благодаря инициативе местной власти оперативно решены и социальные вопросы.

Учитывая особенности местности, треть территории которой трудно проходима, уточнили пограничники, вся информация с новейших средств наблюдения поступает дежурному по заставе, что позволяет оперативно действовать при нарушении режима.

В перспективе на белорусско-украинском участке границы планируется увеличить число автономных технических средств охраны, что позволит дистанционно контролировать свыше 100 км, в том числе на территории ландшафтного заказника "Ольманские болота".

Открытием заставы "Ольманы", сообщает агентство, Пинский пограничный отряд завершил комплекс мероприятий по выставлению подразделений непосредственно на государственной границе, а в дальнейшем им предстоит совершенствовать инфраструктуру и в других структурных подразделениях.