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16.12.2020 19:14
Рубрика: Общество

Минздрав внес прививку от COVID-19 в календарь профилактических вакцинаций

Текст: Светлана Ментюкова
Минздрав внес прививку от коронавирусной инфекции в календарь профилактических прививок по эпидемическим показаниям.
Объявление о вакцинации от COVID-19 на территории поликлиники № 220 в Москве. Фото: Сергей Карпухин/ТАСС Объявление о вакцинации от COVID-19 на территории поликлиники № 220 в Москве. Фото: Сергей Карпухин/ТАСС
Объявление о вакцинации от COVID-19 на территории поликлиники № 220 в Москве. Фото: Сергей Карпухин/ТАСС

"Внести изменения в календарь профилактических прививок по эпидемическим (прививки проводят при угрозе возникновения эпидемии или вспышки - стихийные бедствия, крупные аварии на водопроводной и канализационной сети, а также в период эпидемии - прим. "РГ") показаниям... дополнить позицией следующего содержания: против коронавирусной инфекции, вызываемой вирусом SARS-CoV-2", - говорится в приказе ведомства.

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Там также отмечается, что к приоритету первого уровня на вакцинацию относятся работники медицинских и образовательных учреждений, социального обслуживания, лица, проживающие в организациях соцобслуживания, пациенты с хроническими заболеваниями, в том числе с ожирением.

К приоритету второго уровня - работники организаций транспорта и энергетики, сотрудники правоохранительных органов, государственных контрольных органов в пунктах пропуска через границу, лица, работающие вахтовым методом, волонтеры, военнослужащие, работники организаций сферы предоставления услуг.

К приоритету третьего уровня - госслужащие, студенты, лица, подлежащие призыву на военную службу.

Как ранее сообщала "РГ", сегодня премьер-министр Михаил Мишустин распорядился включить вакцины от коронавируса в календарь профилактических прививок по эпидемическим показаниям с учетом приоритетности.

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