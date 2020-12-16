Мишустин обсудил с Матвиенко бюджет на 2021-2023 годы

Премьер-министр Михаил Мишустин обсудил с главой Совета Федерации Валентиной Матвиенко новый трехлетний бюджет на 2021 год и плановый период 2022 и 2023 годов. Они подчеркнули, что, несмотря на сложности и ограничения, связанные с распространением коронавирусной инфекции, главный финансовый документ обеспечивает последовательное и стабильное развитие страны, сохраняет социальную направленность и позволяет обеспечить реализацию национальных целей развития.

Спикер Совфеда обратила особое внимание на состояние региональных бюджетов в условиях пандемии коронавируса. Субъекты Федерации сейчас завершают их подготовку. По словам Матвиенко, крайне важно обеспечить сбалансированность бюджетов регионов для эффективного исполнения возложенных на них полномочий и надлежащей реализации национальных проектов.

Правительство, напомнил Мишустин, в текущем году выделило на эти цели около 300 миллиардов рублей. Средства помогут компенсировать выпадающие доходы и реализовать первоочередные социальные меры.

Премьер считает важным совершенствовать межбюджетные отношения и заверил, что такая работа продолжится в следующем году совместно с Федеральным Собранием.

Бюджет на 2021-2023 годы президент подписал 8 декабря. Он основывается на базовом варианте прогноза социально-экономического развития и предусматривает поэтапное восстановление экономики. В 2021 году рост составит 3,3 процента, в 2022 году - 3,4 процента, в 2023 году - 3 процента.