Мишустин призвал не увлекаться административным регулированием цен

Премьер-министр Михаил Мишустин призвал не впадать в регуляторный раж на необходимости сейчас стабилизировать стоимость отдельных продовольственных товаров.

"Все эти меры по сдерживанию цен, конечно, краткосрочные", - подчеркнул он на заседании правительства. Увлекаться ими нельзя, чтобы административное регулирование не привело к снижению производства или долгосрочных инвестиций.

- Надо пользоваться этими инструментами своевременно, когда увеличиваются цены на базовые продукты питания, и отказываться от административных мер, когда ситуация стабилизируется, - подчеркнул глава кабмина. - Мы прекрасно понимаем все законы рынка, и принимаемые меры должны быть строго пропорциональны проблеме.