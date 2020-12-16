Мишустин рассказал о подписании соглашений по ценам на сахар и масло

Сегодня будут подписаны соглашения о снижении цен на сахар и подсолнечное масло, заявил премьер-министр Михаил Мишустин на заседании правительства. Договоренности будут оформлены между Министерством сельского хозяйства, Министерством промышленности и торговли и отраслевыми ассоциациями, а также рядом крупнейших федеральных сетей.

"Далее к нему присоединятся и другие, в том числе региональные торговые сети и поставщики", - подчеркнул глава правительства.

По словам Мишустина, кабинет министров оперативно подготовил все необходимые решения для стабилизации цен на социально значимые продукты питания, в том числе меры системного характера, что позволит сейчас и в будущем быстро и четко реагировать на любые вызовы и не допускать необоснованного роста цен.