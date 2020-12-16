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16.12.2020 18:48

"МКБ Онлайн" вошел в ТОП-5 лучших мобильных банков по версии Markswebb

Консалтинговое агентство Markswebb провело исследование банковских мобильных приложений и представило рейтинг лучших решений 2020 года. Московский кредитный банк (МКБ) поднялся в рейтинге Markswebb на 13 позиций, заняв пятое и шестое место среди лидеров мобильного банковского обслуживания.

Markswebb отметило не только резкий рост рейтинга МКБ, но и появление у банка новых возможностей для пользователей мобильного приложения.

"МКБ реализовал новые функции, которые расширили возможности пользователей. В мобильном банке можно заказать официальную выписку и справки по дебетовым и кредитным счетам", - говорится в отчете Markswebb.

"2020 год в очередной раз показал, что клиентам важно предоставлять все удобные форматы обслуживания. Доля клиентов банка, активно пользующихся мобильным приложением, в течение года росла и сейчас составляет около 50%. За 2020 год мы реализовали в приложении различный функционал - это оформление депозитных и кредитных продуктов, выпуск цифровых карт, оплата любых счетов по QR‑коду, открытие о обслуживание брокерских счетов, оформление электронных справок. Нам удалось реализовать все сервисы дистанционного обслуживания клиентов, что отразилось на отличном результате в рейтинге - плюс 13 позиций", - прокомментировал руководитель дирекции развития розничного и электронного бизнеса МКБ Алексей Охорзин.

"Развитие мобильных приложений - одна из зон роста банка. В значительной мере успех приложения зависит и от визуальных решений, которые позволяют сделать получение услуг удобными и понятными. Рост проникновения клиентской базы в "МКБ Онлайн" и количество операций, совершаемых пользователями, показывают, что нам удаётся точно считывать потребности пользователя, своевременно внедрять нужные продукты и правильно реализовывать путь клиента внутри приложения", - прокомментировала вице-президент дирекции по маркетингу и PR МКБ Виктория Пойгина.

Мобильные приложения всех финансовых организаций, которые были рассмотрены в исследовании, оценивались по трем критериям: внедрение новой функциональности в цифровых офисах, повышение удобства ежедневного банкинга и развитие мобильного банка как ядра экосистемы с обширной партнерской сетью. Итоговая оценка эффективности сервиса складывалась из сумм оценок по блокам задач, умноженных на вес блока.

С исследованием можно ознакомиться по ссылке

ПАО "МОСКОВСКИЙ КРЕДИТНЫЙ БАНК" (МКБ) - универсальный коммерческий частный банк, предоставляющий весь спектр банковских услуг для корпоративных и частных клиентов, а также для финансово-кредитных организаций. Банк входит в список системно значимых кредитных организаций, утвержденный Банком России. Банк был основан в 1992 г. Бенефициарным владельцем банка является бизнесмен Роман Авдеев. Надежность и устойчивость МКБ подтверждается рейтингами ведущих российских и международных агентств: "А" от АКРА, "А" от "Эксперт РА", "Ba3" от Moody's; "BB" от Fitch; "ВВ-" от S&P.

Материал предоставлен ПАО "МОСКОВСКИЙ КРЕДИТНЫЙ БАНК"

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