МВД: В 2020 году в России снизилось число мигрантов

Количество мигрантов в России снизилось почти в два раза и составляет сегодня около шести миллионов. Об этом сообщили в Министерстве внутренних дел РФ, отмечая, что ежегодно в нашей стране находилось от 9 до 11 миллионов иностранных граждан.

"В этом году их численность постепенно снижалась и в настоящее время составляет 6,3 миллиона", - цитирует РИА Новости сообщение МВД. При этом разрешение на временное проживание или вид на жительство есть лишь у миллиона человек. Большинство учтенных трудовых мигрантов работают по патентам.

Ранее сообщалось, что Совет Федерации одобрил закон о едином подходе к проведению комплексного экзамена по русскому языку и истории России для мигрантов. Документ предусматривает, что проведение комплексного экзамена по русскому языку как иностранному, истории России и основам законодательства РФ для иностранцев, а также выдача сертификатов о сданных экзаменах, будет проводиться образовательными организациями, которые имеют право проводить экзамены для иностранцев по этим дисциплинам.