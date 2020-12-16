На Кубе осудили санкции США против Турции за покупку С-400

Глава МИД Кубы Бруно Родригес осудил санкции США, которые ранее Вашингтон в отношении ряда турецких чиновников за покупку Турцией российских систем С-400.

"Куба категорически осуждает односторонние меры США в отношении Турции, которые в очередной раз свидетельствуют о неуважении этой страны к международному праву и Уставу ООН", - написал кубинский дипломат на своей странице в Twitter.

Напомним, что ранее госсекретарь США Майк Помпео объявил о том, что "покупка Турцией системы С-400 поставит под угрозу безопасность военной техники и персонала США и предоставит значительные средства оборонному сектору России, а также доступ России к турецким вооруженным силам и оборонной промышленности". Для того, чтобы вынудить Анкару отказаться от сделки, администрация США и решила ввести санкции. Ограничительные меры коснулись Управления оборонной промышленности Турции и его главы Исмаила Демира, а также еще трех высокопоставленных чиновников. Традиционно они предусматривают заморозку любых активов, которые те могут иметь в юрисдикции США, а также запрещают им въезд в Соединенные Штаты. Управление лишается возможности брать кредиты и ссуды в США, приобретать различные лицензии.