На счетах эскроу хранится 851 млрд рублей

Доля жилья, строящегося с помощью проектного финансирования, продолжает расти. К началу ноября на счетах эскроу, по данным Центробанка, хранился 851 млрд рублей. Общее количество таких счетов - более 234 тысяч.

При этом 64,1 млрд рублей были уже перечислены застройщикам в 56 регионах после завершения строительства объектов. Раскрыто более 27 тысяч счетов эскроу.

Общий лимит кредитных договоров, заключенных банками и застройщиками, превысил 2 трлн рублей.

Сейчас с помощью проектного финансирования строится уже больше домов, чем по старым правилам. Через счета эскроу, по данным ДОМ.РФ, возводится 47,1 млн кв. м жилья, тогда как по старым правилам - 44,6 млн. Еще 6 млн кв.м. строятся без привлечения средств граждан.