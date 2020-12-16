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Текст:   Марина Трубилина 
18:03 16.12.2020

На счетах эскроу хранится 851 млрд рублей

Фото: Владимир Астапкович / РИА Новости Фото: Владимир Астапкович / РИА Новости
Фото: Владимир Астапкович / РИА Новости

Доля жилья, строящегося с помощью проектного финансирования, продолжает расти. К началу ноября на счетах эскроу, по данным Центробанка, хранился 851 млрд рублей. Общее количество таких счетов - более 234 тысяч.

Фото: Алексей Майшев / РИА Новости
В Москве через эскроу-счета продали рекордное число новостроек

При этом 64,1 млрд рублей были уже перечислены застройщикам в 56 регионах после завершения строительства объектов. Раскрыто более 27 тысяч счетов эскроу.

Общий лимит кредитных договоров, заключенных банками и застройщиками, превысил 2 трлн рублей.

Сейчас с помощью проектного финансирования строится уже больше домов, чем по старым правилам. Через счета эскроу, по данным ДОМ.РФ, возводится 47,1 млн кв. м жилья, тогда как по старым правилам - 44,6 млн. Еще 6 млн кв.м. строятся без привлечения средств граждан.

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