Начинаются съемки художественного фильма о Уитни Хьюстон

Звезда поп-музыки и актриса, прославившаяся главной ролью в романтической мелодраме "Телохранитель", всегда столь красивая и улыбчивая на сцене и перед фотографами, в реальной жизни была не счастливой. Ее судьба - пример того, что коммерческий успех не всегда приносит повседневные радости. Четыре премии Grammy, миллионные тиражи альбомов, супер-гонорары. И в то же время - муж-рэпер Бобби Браун, избивающий Уитни Хьюстон во время запоев, домашние скандалы, единственная дочь с трудным характером Бобби-Кристина, в итоге ушедшая из жизни в 22 года…

А еще - проблемы со здоровьем, вредное влияние алкоголя и запрещенных препаратов, депрессии и смерть в 48 лет - в ванне отеля, перед вручением очередной музыкальной премии…

Конечно, об истории жизни Уитни Хьюстон давно хотели снять художественный фильм. Но съемки начнутся только сейчас. Благодаря тому, что наконец-то нашли актрису, которая будет способна сыграть роль знаменитой певицы в байопике, который получит название по ее самому главному хиту - I Wanna Dance With Somebody…

А главное - кандидатуру Наоми Аки, которая прежде снималась в "Звездных войнах: Скайуокер. Восход" утвердили и режиссер фильма Стелла Меги, и продюсеры Клайв Дэвис, Ларри Местель и Дэнис О"Салливан. И представительница семьи певицы Пэт Хьюстон, тоже следящая за тем, чтобы в фильме все было правдой.

Да, в том, что I Wanna Dance With Somebody получится предельно искренним и музыкальным фильмом, сомневаться почти не приходится. Ведь его сценаристом, а заодно и сопродюсером стал Энтони Маккартен, который работал и над "Богемской рапсодией", повествовавшей о первых годах карьеры Queen.

Вот что рассказал о байопике Уитни Хьюстон его главный продюсер Клайв Дэвис, хорошо знакомый с певицей.

"Исходя из своего личного и профессионального опыта с Уитни - с конца ее подростковых годов и до ее трагической преждевременной смерти, я знаю, что полная история Уитни Хьюстон еще не была рассказана! - заявил Дэвис. - И очень рад, что Энтони Маккартен серьезно отнесся к бескомпромиссному, музыкально насыщенному сценарию, который наконец-то явит миру всю Уитни. Уитни, чей гениальный вокал глубоко повлиял на весь мир, в то время как сама она упорно сражалась с демонами, которым суждено было стать причиной ее гибели".

Ориентировочная дата выхода фильма в мировой прокат - октябрь 2022-го года.

Между тем

Решено, что в фильме будут звучать только оригинальные записи Уитни Хьюстон. А Наоми Аки в кадре будет "петь" только под треки с официальных альбомов певицы.