Названа каша, способная снизить сахар в крови и укрепить сердце

Одной из самых полезных каш является гречневая - в ней много растительного белка (13%), есть железо, цинк, селен. Продукт способствует хорошему пищеварению, поддерживая работу ЖКТ.

Кроме того, исследования показали, что гречка способна снижать уровень сахара в крови и поддерживать сердечно-сосудистую систему. Продукт, например, способствует восстановлению проводимости нервных волокон сердца.

Об этом в интервью KP.Ru рассказала исполнительный директор Национального исследовательского центра "Здоровое питание" Зинаида Медведева.

Специалист отметила еще одно преимущество гречневой крупы - она не содержится глютен, поэтому подходит людям с непереносимостью этого белка.

Как пояснила Зинаида Медведева, самым полезным видом гречки является зеленая, которая не подвергалась сильной термической обработке и потому сохранила максимум полезных веществ.

По словам эксперта, в гречке есть все вещества для полноценного роста и нормального развития организма.