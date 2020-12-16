Немцы продолжают менять марки на евро

В Германии продолжается обмен старых немецких марок на евро. В отличие от многих других стран, напоминает информационное агентство DPA, здесь эта процедура никакими предельными сроками не ограничена.

Так, в текущем году, включая ноябрь, немцы только в Берлине и Бранденбурге обменяли более почти 2,6 миллиона старых марок. А если быть предельно точным, то за сданные 2 582 972 марок и 56 пфеннигов федеральный банк выдал 1,323 миллиона евро. Причем все эти более 18 лет со дня введения в обращение единой европейской валюты обменный курс остается неизменным - за один евро полагается около 2 марок.

Тем не менее, несмотря на имеющуюся возможность, многие не торопятся расставаться со старыми немецкими купюрами и монетами. По данным федерального банка, на которые ссылается DPA, по всей стране ныне на руках населения остаются 12,4 миллиарда марок (6,34 миллиарда евро). Как скрупулезно подсчитали банковские служащие, это 5,79 миллиарда в банкнотах и 6,61 миллиарда в монетах.

Разумеется, основная часть старых немецких денег была обменена на евро в период введения этой валюты. Но, оказывается, и теперь, 18 лет спустя, пишет агентство, граждане ФРГ все еще находят припрятанные старые немецкие марки в выдвижных ящиках, книгах, подвалах или где-то в укромном месте в саду.