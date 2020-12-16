Николай Леонов: Желаю коллегам хладнокровия, терпения, выдержки. Фото: Сергей Куксин/ РГ

Николай Леонов, генерал-лейтенант госбезопасности в отставке, бывший начальник аналитического управления КГБ СССР:

- Моим коллегам, которые работают в Службе, хочется пожелать в первую очередь хладнокровия, терпения, выдержки. Сегодня наши разведчики трудятся в невероятно сложных и тяжелых условиях значительного ухудшения геополитической обстановки в мире. Происходят события, которые потрясают все человечество, как смертельная пандемия, которой не видно конца. Трудно прогнозировать, что будет с Америкой, в которой начался сильный раскол. Запад продолжает нагнетать ненависть в отношении России, что также сказывается и на без того сложной работе разведки за рубежом, где она сильно ограничена и во многом зависит от политической обстановки в конкретной стране. Она замирает, теряет свою созидательную способность в условиях постоянного давления и клеветы. Также желаю, чтобы у сотрудников разведки всегда сохранялась вера в будущее процветание своей Родины, несмотря на все переживаемые нашей страной сегодня трудности и на различные пессимистические прогнозы. Разведчики должны помнить о том, что они вносят уникальный и бесценный вклад в защиту безопасности страны. Наконец, хочется пожелать преемственности традиций, их приумножения. В мою бытность главой аналитического подразделения КГБ СССР при Юрии Владимировиче Андропове советская разведка, бесспорно, входила в тройку ведущих в мире, давая максимально точные оценки и прогнозы ситуации в мире, ее качество работы было очень высоким. Все мы, от младшего оперативника до начальника разведки, горели желанием увидеть будущее нашей страны лучшим, твердо веря, что это будущее стоит за нами. Мы работали с источниками честно и на совесть, на доверии, что придавало в итоге авторитет государству. Зная об этой морально-психологической атмосфере, иностранцы охотно шли к нам. Все лучшее, что сделала разведка, включая атомные проекты, было достигнуто потому, что люди за рубежом видели в нас лучшую альтернативу другому миру и хотели помочь нам в этом.

Михаил Ножкин, народный артист России, исполнитель роли Павла Синицына (Бекас) в фильмах "Ошибка резидента", "Судьба резидента", в которых впервые в советском кинематографе рассказали о разведчиках-нелегалах:

- Нашей СВР 100 лет - это наш врагам ответ! Умные, смелые, надежные, скромные, достойные защитники нашей великой Родины - России! Храни вас Бог, особенно нелегалов, о которых наконец-то начали вспоминать, в добром здравии многие лета! Берегите себя! Не радуйте наших врагов, то есть не болейте! Поклон вам земной за ваш великий и опасный труд, который спас миллионы наших граждан! С неизменным почтением.

Сыграв роль Павла Синицына (Бекаса), Михаил Ножкин стал любимцем в разведке. Фото: Киностудия имени М. Горького

Михаил Ковальчук, президент Курчатовского института:

- Любой юбилей - это повод остановиться и оглянуться назад, чтобы оценить то, что было сделано. Особенно когда речь идет о вековом юбилее столь значимого в истории страны ведомства. За сто лет в историю разведки было вписано множество ярких и героических страниц. Одна из, пожалуй, наиболее значимых для всего мира - атомная гонка, в которой советские физики и разведчики оказались в одном силовом поле. В тот напряженнейший период атомной дуэли они по-разному, но решали одну невероятно сложную задачу. Информация разведки без дополнительных расчетов и доказательств наших физиков была бы бессмысленна. Получаемые от разведки сведения тщательно анализировались руководителем советского атомного проекта Игорем Курчатовым и, безусловно, оказались полезными в корректировке направлений исследований, в каких-то вопросах уберегли от ошибок. По некоторым оценкам, они примерно на четыре-пять лет сократили срок создания советской атомной бомбы, а в той ситуации (сейчас уже точно известно, что у Пентагона был разработан план нанесения по территории СССР ядерного удара) медлить было нельзя. Противостоять угрозе ядерной войны могли только объединенные усилия советских ученых и разведчиков. И если имена ученых-физиков, инженеров и конструкторов широкая общественность узнала уже в 1949 году, то имена разведчиков стали известны лишь почти спустя полвека. В день юбилея я желаю всем сотрудникам СВР крепкого здоровья, благополучия, новых ярких страниц в их деятельности на благо России!

Александр Мальцев, двукратный олимпийский чемпион, бывший игрок сборной СССР и московского "Динамо":

- Искренне поздравляю действующих сотрудников и ветеранов отечественной разведки с ее столетним юбилеем. Мы, игроки национальной сборной и московского "Динамо" по хоккею с шайбой, всегда с огромным уважением относились к сотрудникам органов государственной безопасности. Вместе ковали победы во славу Отечества, только в отличие от нас, сражавшихся на стадионах и узнаваемых в мире, наши разведчики несли свою ношу на линии невидимого фронта, а об их подвигах в силу специфики работы знали только коллеги по работе. Мы не знали их в лицо, но понимали, что они, так же как и обычные болельщики, искренне и горячо переживают за нас на трибунах и у экранов телевизоров и от всей души радуются нашим победам. Знаю, что хоккей любил начальник разведки в военные годы Павел Михайлович Фитин. Ему постоянно сообщали о результатах игр его бывшие подчиненные, которые болели за нас на трибунах. Раньше, чем мы возвращались в раздевалку с ледовой площадки на перерыв, о ходе матчей "Динамо" знал Юрий Владимирович Андропов, который курировал наш хоккейный клуб. Андропов сыграл огромную роль в моей судьбе, и этого я никогда не забуду. Желаю сотрудникам разведки здоровья в это нелегкое время, семейного благополучия, успехов по службе.