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16.12.2020 02:00
Рубрика: Экономика

Новые лимиты по охотничьим ресурсам понравятся и охотникам, и бюджету

Текст: Алексей Дуэль
Новый порядок определения лимита добычи охотничьих ресурсов, принятый приказом Минприроды, позволит охотничьим хозяйствам самостоятельно определять и перераспределять объемы изъятия животных всех половозрастных групп в пределах общей утвержденной квоты добычи для каждого вида охотничьих ресурсов в пределах сезона охоты. В результате возрастет на только интенсивность использования ресурсов в угодьях, в которых отмечается устойчивая положительная динамика численности, но и повысится их доступность для охотников, сообщает пресс-служба Минприроды. В ведомстве обращают внимание, что действующий ныне приказ министерства от 2010 года, регулирующий те же самые вопросы, прекращает свое действие с 1 января 2021 года.
Фото: Архив Игоря Чуланова
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"Изменения размера квоты добычи и лимита добычи зависят как от численности и состояния охотничьих ресурсов по результатам государственного мониторинга, так и от установленных нормативов их допустимого изъятия", - добавили в Минприроды.

Одновременно с новым порядком определения лимита добычи в силу вступит и еще один приказ Минприроды, которым устанавливаются нормативы допустимого изъятия охотничьих ресурсов и их численности в охотничьих угодьях. Этот документ предусматривает, в том числе, увеличение нормативов допустимого изъятия копытных животных всех возрастных групп. Особенно в угодьях, где их численность возросла. Начиная с Нового года можно будет добывать до 20% от численности лося и до 30% благородного или пятнистого оленя, европейской или сибирской косули, а также лани.

"Увеличены объемы добычи бурого медведя в два раза, - сообщили в Минприроды. - Добыча кабана может производиться без ограничений по минимальной численности в целях ликвидации и недопущения распространения африканской чумы свиней. Вместе с тем в целях уменьшения промысловой нагрузки на популяции дикого северного оленя норматив допустимого изъятия снижен с 18% до 15%".

Фото: Анна Юркова/РГ
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От изменения в правилах охоты выиграют и охотники - им станет доступно больше охотничьих ресурсов, и владельцы охотничьих угодий - они смогут принимать больше гостей, и сами животные - ради увеличения числа клиентов, охотопользователи будут всячески повышать популяцию зверей на своей территории. Кроме того, возрастут и доходы бюджета.

"Увеличение нормативов допустимого изъятия таких видов как медведь, лось, благородный и пятнистый олень, лань и косуля позволит увеличить поступления в бюджет за счет увеличения сборов за пользование данными видами охотничьих ресурсов, - полагают в Минприроды. - Например, сбор за пользование таким видом как медведь планируется увеличить с 40 млн рублей в 2019 году до 65 млн рублей в 2021 году".

Экономика Отрасли Ресурсы Правительство Минприроды

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