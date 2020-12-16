Новый пассажирский турбовинтовой самолет Ил-114-300, разработанный Авиационным комплексом им. С.В. Ильюшина, совершил первый полет. Воздушная машина оснащена новым российским двигателем. Как подчеркнули в минпромторге, на финансирование НИОКР и подготовку производства, в том числе многофункционального двигателя ТВ7-117СТ-01, направлено 25 млрд рублей.

"Двигатель многофункционален, мы рассчитывали его использование на разных типах самолетов: Ил-114, Ил-112 и на вертолетах Ми-38. Всего по программе планируется производство и реализация до 100 ВС типа Ил-114-300 на период до 2030 года для поставки в гражданскую авиацию, государственным заказчикам, на экспорт. С получением сертификата в 2022 году будут подготовлены к поставке через "ГТЛК" первые серийные самолеты. Первым эксплуатантом станут "Полярные авиалинии", - прокомментировал первый полет лайнера глава Минпромторга России Денис Мантуров.

Самолет пилотировал экипаж в составе шеф-пилота ПАО "Ил", летчика-испытателя первого класса, Героя России Николая Куимова и летчика-испытателя первого класса Дмитрия Комарова, бортового инженера-испытателя первого класса Олега Грязева. Полетное задание предусматривало проверки режимов работы силовой установки, устойчивости и управляемости самолета, а также функционирования его систем.

"Конец года богат авиационными премьерами. Как вы знаете, 15 декабря впервые взлетел среднемагистральный лайнер МС-21-310 с двигателями ПД-14. Сегодня впервые поднялся в воздух турбовинтовой Ил-114-300 - еще одна машина в пассажирской линейке, которую наши авиастроители предложат перевозчикам в ближайшей перспективе", - сказал генеральный директор Госкорпорации "Ростех" Сергей Чемезов.

По его словам, новый самолет не требователен к уровню аэродрома, а также приспособлен к эксплуатации в суровых условиях Севера, Сибири, Дальнего Востока и может стать базовой машиной для развития региональных перевозок. Он отметил, что в 2022 году ОАК планирует завершить сертификацию Ил-114-300, а с 2023 года - начать его серийные поставки.

Самолет производится по серийным технологиям на предприятиях, входящих в Объединенную авиастроительную корпорацию. На авиазаводе "Сокол" изготавливают фюзеляжи. В изготовлении агрегатов участвуют заводы "Васо" и "Авиастар-СП" в Воронеже и Ульяновске. Финальная сборка проходит на Луховицком авиационном заводе им. П.А. Воронина. Ил-114 - семейство российских ближнемагистральных турбовинтовых пассажирских самолетов для местных авиалиний. Машина рассчитана на 64 места с учетом реальной загрузки на региональных перевозках.

Новый самолет будет востребован на региональных авиалиниях, он может успешно работать в условиях Сибирии Дальнего Востока

Как ранее сообщали в минпромторге, в ближайшие пять лет планируется ввести в серию четыре новые модели самолетов для региональных и среднемагистральных перевозок.