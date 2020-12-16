Новый закон о безопасности в Мексике лишит дипломатов иммунитета

Конгресс Мексики одобрил новый закон о национальной безопасности, ограничивающий деятельность иностранных сотрудников правоохранительных органов, что, по мнению критиков, поставит под угрозу источники разведки и будущее международных операций по борьбе с наркотиками.

Закон, принятый во вторник, 15 декабря, лишает иностранных агентов дипломатической неприкосновенности и требует от иностранных должностных лиц, работающих в Мексике, делиться с мексиканскими чиновниками любыми разведданными, которые они получили. Хотя новый закон якобы не нацелен на чиновников из какой-либо конкретной страны, он, отмечает Guardian, в первую очередь, затронет интересы американских агентств, например, Управления по борьбе с наркотиками (DEA), которое сохраняет активное присутствие в Мексике.

У критиков законопроекта существуют опасения, что эта информация может просочиться к преступным группировкам и коррумпированным чиновникам. По оценкам экспертов, принятие закона приведет к массовым утечкам секретных данных, в результате чего могут быть раскрыты имена сотрудников иностранных спецслужб, их информаторов, а также операции и расследования, которые проводятся при их участии. О том, какое наказание, за исключением депортации из Мексики иностранцев, предусматривает закон, не сообщается.

Президент страны Андрес Мануэль Лопес Обрадор отправил законопроект в конгресс в начале декабря после того, как заявил о "неправомерных методах работы DEA" в Мексике. По словам Обрадора, американские спецслужбы при прежних правительствах пришли в Мексику, как будто "это место принадлежало им". "Они не просто проводили разведывательные операции, они преследовали свои цели. Силы безопасности Мексики проводили операции, но решения принимали иностранные агентства. Этого больше не будет", - сказал Обрадор.

DEA тесно сотрудничает с мексиканскими службами безопасности и добывает большую часть разведывательной информации, используемой в борьбе с наркокартелями и с наркотрафиком. Несмотря на миллиарды долларов американской военной помощи и попытки судебной реформы, в Мексике за последние 12 лет в результате преступных действий наркокартелей погибли более 200 тысяч человек и около 70 тысяч пропали без вести.