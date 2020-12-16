В России стремительно сокращается количество народных художественных промыслов (НХП). Сложности испытывают даже снискавшие мировую известность хохлома, гжель, палехская роспись. О том, почему одна из самых валютоемких отраслей СССР не стала таковой в современной России, в интервью "РГ" рассказал председатель правления Ассоциации "Народные художественные промыслы России" Геннадий Дрожжин.

Геннадий Александрович, как чувствует себя отрасль народных художественных промыслов?

Геннадий Дрожжин: По оценке минпромторга, за 30 лет страна лишилась более 200 промыслов. На порядок сократилась численность мастеров и художников НХП. Все, что удалось сделать - это замедлить полное исчезновение промыслов, которые сегодня находятся в катастрофическом состоянии.

В стране работают около 300 организаций промыслов. Коронавирус усугубил ситуацию - сбыт отсутствует, из-за сокращения турпотока остановлена выставочная и экскурсионная деятельность, производство частично приостановлено. При этом около 35% промыслов по различным причинам не смогли в полном объеме воспользоваться господдержкой, предоставляемой организациям из пострадавших отраслей.

Социальная функция промыслов - занятость населения, особенно в малых городах, селах, деревнях, поселках, аулах - в связи с кратным сокращением численности мастеров и художников потеряна. В промыслах сегодня работает не более 10 тысяч мастеров и художников. В Кубачах (село в Дагестане, знаменито уникальными изделиями из серебра) работало более тысячи человек, сейчас на порядок меньше. В Хохломе (Нижегородская область, исконно русская декоративная роспись по дереву) было более полутора тысяч работающих, сейчас - в три раза меньше. В Богородске (Московская область, игрушки) работало 200 человек, сейчас 10.

Коллективы стремительно стареют, средний возраст работающих около 50 лет. Молодежь из-за низкой зарплаты не идет работать на промыслы. Средняя зарплата, если 20 тысяч рублей получают, говорят, что это здорово. А то, что делают мастера лаковой миниатюры "Холуя" и "Палеха" (темперой на папье-маше, Ивановская область), "Федоскино" (Московская область), "Мстёры" (Владимирская область) - это высший художественный уровень отечественной и мировой культуры и искусства!

При этом усиление социальной функции промыслов - создание новых рабочих мест, могло бы стать важнейшим фактором для их развития. Поскольку молодежь не очень хочет работать на промыслах, надо активнее привлекать работающих на дому мастеров-индивидуалов, женщин с детьми, домохозяек, людей с ограниченными возможностями.

Почему отрасль в таком упадке?

Геннадий Дрожжин: Сегодня организации НХП существуют исключительно благодаря выделению из федерального бюджета субсидий на компенсацию части затрат по основной деятельности, получить которые довольно трудно - промыслы работают в тисках промышленных критериев, что не позволяет в полной мере пользоваться господдержкой. За многие годы только одно предприятие смогло получить поддержку Фонда развития промышленности, да и то сейчас просит о реструктуризации. Многие промыслы вообще отказываются от получения субсидий из-за предлагаемых показателей результативности и сложности оформления документации.

Сокращается объем субсидий по основной деятельности - примерно на 10-15% без учета инфляции, а еще с суммы компенсаций надо вернуть в бюджет налог на прибыль. При этом господдержка охватывает только пятую часть промыслов. Большинство промыслов не получают никакой поддержки.

Многие страны потеряли это наследие. Россия одна из немногих, кто пока что его сохранил. Но в отрасли накопились проблемы, которые не могут ждать ни 2030-го, ни тем более 2035 года. Основные вопросы необходимо решить в ближайшие три года. Для этого мы предлагаем создать межведомственную комиссию при правительстве РФ, куда войдут представители минэкономразвития, минпромторга, минкультуры и других ведомств, которые нами занимаются.

Раньше народные промыслы были на особом счету, а как сейчас?

Геннадий Дрожжин: Промыслы всегда ощущали поддержку государства. С XIX века кустарная промышленность официально находилась в ведении Министерства земледелия и государственных имуществ России. В этот период проводилась целенаправленная работа по популяризации промыслов как в стране, так и за рубежом - в Европе и Америке. Первую Всероссийскую кустарно-промышленную выставку в Санкт-Петербурге в 1902 году лично посетили император Николай II и члены императорской фамилии.

Особый расцвет промыслы получили в советское время. Даже в Великую Отечественную войну мастера и художники промыслов отзывались с фронта, их запрещали отвлекать на другие работы. Художественным предприятиям выделялись инструменты, сырье и материалы. Готовые изделия продавались в США, а оттуда шли оружие и другие товары.

В советское время некоторые промыслы не знали, куда девать валюту,а сейчас экспорт изделий нулевой

Позже изделия промыслов экспортировались во многие страны. В СССР этим занимались сразу несколько внешнеторговых организаций. Благодаря НИИ художественной промышленности возродились многие промыслы, выпускались изделия высокого художественного уровня. Изделия мастеров НХП долгое время являлись визитной карточкой страны.

И сегодня мы ощущаем поддержку на самом высоком уровне. В частности, президент Владимир Путин спас промыслы, запретив передачу государственной поддержки на региональный уровень. Председатель Совета Федерации Валентина Матвиенко 25 лет поддерживает и помогает промыслам.

Но сейчас необходимо по каждому предприятию составить план, чтобы оно в ближайшие три года не исчезло. Не надо разрабатывать еще одну методическую рекомендацию, нужно конкретно прописать, что для возрождения этого предприятия надо оборудование, для другого - сделать магазин. В областных центрах магазинов по народным художественным промыслам как не было, так и нет.

Вы неоднократно выступали за возрождение "Художественных салонов" - специализированных магазинов, куда художники-индивидуалы сдавали свои работы для продажи. Какую роль они могут сыграть, когда сейчас и так множество выставок?

Геннадий Дрожжин: Обязательно нужно возрождать художественные салоны. Сбыт и торговля для НХП - это самое главное. В ежегодной специализированной выставке "Ладья", которая длится всего пять дней, принимают участие мастера из более чем 60 регионов, там продаются вещи, которые нигде больше нельзя купить. Выставка всегда собирает огромное количество людей. И народные промыслы - это отнюдь не удел пенсионеров. Люди пенсионного возраста составляют всего 9,2% от общего числа посетителей.

Одной из главных задач по развитию НХП остается развитие инфраструктуры сбыта. В московском регионе десятки миллионов жителей, а сколько торговых организаций реализуют НХП? Крайне мало. Если сделать в столице салоны дагестанских, уральских, подмосковных мастеров, это были бы изюминки для жителей и туристов.

Мы как-то стесняемся своей культуры и не видим, как Запад поглощает все то, от чего мы отступаемся. Иностранцы всегда восторженно относятся к изделиям наших народных мастеров. Это мы стесняемся своей культуры. Все наши промыслы - это богатейший клад, который сейчас надо немножко раскопать - помочь промыслам представить свои изделия потребителю так, чтобы у него было желание их купить - необходимы современные сайты промыслов с интернет-магазинами с понятным и при этом красочным, современным интерфейсом, представляющими не только информацию об изделии, но и о том, как это изделие можно использовать в быту.

Не менее важно помочь предприятиям организовать страницы в соцсетях при поддержке грамотных smm-специалистов. Также необходимо правильно организовать существующие магазины промыслов и открывать новые, привлекая возможно ведущих маркетологов и дизайнеров для их оформления. В этих магазинах кроме торговой зоны должны быть также выставочное пространство и, возможно, зона, где мастера промысла могли бы проводить мастер-классы, лекции по истории промысла. Понятно, далеко не у всех организаций есть средства на эту работу, но предприятия из федерального перечня могли бы получать субсидии, компенсирующие эти расходы, а остальным, считаю, должны помочь региональные органы исполнительной власти, которые могли бы также субсидировать продвижение промыслов, их брендов из региональных бюджетов, поскольку в первую очередь сам регион должен быть заинтересован в повышении своей туристической привлекательности.

Готовятся поправки в закон о народных промыслах, их принятие улучшит ситуацию?

Геннадий Дрожжин: Закон - это, во-первых, документ длительного действия. Во-вторых, многие отрасли и без закона прекрасно работают. Сейчас в первую очередь необходима стратегия развития, и уже под нее должен делаться закон или вноситься поправки в действующие нормативные акты. А для начала необходимо определить болевые точки.

Отрасли необходимы техническое перевооружение и модернизация подготовительных производств для восстановления роста объемов производства. Сейчас абсолютное большинство промыслов представляют собою микро-, до 10 человек, и малые предприятия.

Серьезнейшая проблема - деградация художественного уровня выпускаемой продукции. Много вопросов к работе художественно-экспертных советов как на федеральном уровне, так и в регионах.

Полностью отсутствует экспорт изделий промыслов. Хотя в советское время некоторые промыслы не знали, куда девать валюту. Несмотря на то что торговые представительства находятся в ведении минпромторга, экспорт изделий нулевой. При этом за границей наши промыслы любят и ждут, тем более что у нас сохранились уникальные производства, которых за рубежом нет.

Геннадий Дрожжин: Отрасли необходимо техническое перевооружение. Фото: Из личного архива

Из первоочередных мер для решения ситуации необходимо создать в регионах рабочие группы под председательством руководителей субъектов. Ввести в критерии оценки деятельности руководителей регионов развитие НХП и ремесленничества. На муниципальном уровне разработать конкретные меры по поддержке НХП. Рассмотреть на временной комиссии Совета Федерации вопрос о законодательном обеспечении деятельности НХП с учетом существующих инициатив по развитию промыслов. Подготовить законодательные инициативы по вопросам защиты интеллектуальной собственности.

Сегодня главное - не обсуждать перспективные вопросы, а в срочном порядке разработать и принять проект постановления правительства "О первоочередных мерах по сохранению и развитию НХП", чтобы в течение трех лет переломить ситуацию в отрасли, определив единую отраслевую вертикаль как на федеральном, так и на региональном и местном уровнях.

Немаловажным шагом стало бы возрождение Научно-исследовательского института художественной промышленности на базе Всероссийского музея декоративно-прикладного и народного искусства, а также начало технического перевооружения отрасли.

С помощью готовящихся поправок в закон о промыслах возможно переломить ситуацию?

Геннадий Дрожжин: В новых экономических условиях жизнь ставит новые задачи. Это обязывает нас осовременить закон, подзаконные акты под существующие реалии, не забывая, что главной задачей остается сохранение и развитие промыслов. Разработанный проект поправок оторван от жизненных реалий, в которых живут и работают промыслы. Например, в действующем законе НХП - это неотъемлемое культурное достояние, одна из форм народного творчества, а в новом проекте НХП - это традиционные знания. Раньше был мастер, а согласно внесенным поправкам - творческий работник, статус которого еще нужно получить. Для мастеров это означает потерю идентичности.

За тридцать лет страна лишилась более 200 промыслов, в отрасли сегодня работает не более десяти тысячмастеров и художников

Законопроект не учитывает сегодняшнее крайне тяжелое состояние промыслов, не отвечает современным и будущим вызовам в работе и существовании НХП. Он бюрократизирует и усложняет действующее законодательство в этой сфере и существование НХП как значимой составляющей отечественной промышленности.

На основании проведенной оценки регулирующего воздействия законопроекта минэкономразвития сделан вывод о недостаточном обосновании решения проблемы предложенным способом регулирования, а также о том, что законопроект содержит положения, вводящие избыточные обязанности, запреты и ограничения для участников регулирования в сфере предпринимательской и иной экономической деятельности или способствующих их введению, а также положения, приводящие к возникновению необоснованных расходов участников регулирования в сфере предпринимательской и иной экономической деятельности, а также бюджетов всех уровней бюджетной системы РФ.

Бурную дискуссию вызвало положение законопроекта о материалах, из которых должны быть изготовлены изделия. Можно ли считать шкатулку из ДСП, расписанную палехским мастером, столь же оригинальной, как и из традиционного папье-маше?

Геннадий Дрожжин: Давайте разберемся. Лаковая миниатюра столетиями делается на папье-маше. Очень серьезная технология, сейчас мы ее потихонечку теряем, к сожалению. Сейчас некоторые наносят миниатюрную роспись на фанеру, некоторые на ДСП, еще на чем-то пишут. Я не вижу ограничения в материале. Но изделие, выполненное на любом материале, кроме папье-маше, уже не будет изделием народного художественного промысла, так как изготовлено без соблюдения традиций данного промысла.

Вся красота и наша сила в нашей самобытности. Мы возродили гордость за отечество, за наши традиционные ценности. Сегодня необходимо беречь достигнутое и, конечно, двигаться только вперед.