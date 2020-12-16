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16.12.2020 23:36
Рубрика: Экономика

Индексы конкуренции

Объем рынка госзаказа вырос в 1,4 раза
Текст: Светлана Ментюкова
Российская газета - Столичный выпуск № 284(8338)
С начала 2020 года объем рынка государственного заказа вырос в 1,4 раза - до 11,97 трлн рублей, показал "Национальный рейтинг прозрачности закупок 2020" (НРПЗ 2020). При этом доля корпоративных закупок в денежном выражении составила 12,89 трлн рублей. Доля закупок по закону о государственных и муниципальных закупках (44-ФЗ) практически сравнялась с корпоративными - она составила 48%.

Исследователи обращают внимание, что средний уровень конкуренции на процедурах составил 2,85 в госсекторе, в корпоративном - 1,83. "За 10 лет этот показатель на состоявшихся закупочных процедурах среди федеральных заказчиков увеличился с 2,7 до 2,91, в региональном сегменте, наоборот, произошло снижение показателя с 3,4 до 2,85. В муниципальном секторе самый высокий уровень конкуренции, в этом году он составил 3,23", - подчеркивают авторы рейтинга. По их мнению, эти показатели косвенно характеризуют степень требовательности заказчиков к поставщикам. Это подтверждает тот факт, что среди муниципальных заказчиков самый высокий коэффициент расторжения контрактов - 16,5%.

Малому бизнесу упростят участие в госзакупках

Наибольшую экономию в этом году можно было получить по запросу котировок в электронной форме у представителей малого и среднего предпринимательства (МСП) - 13,37%, а наименьшую через конкурс в электронной форме у МСП - 9,4%.

"Электронными аукционами в стране проводится около 70% закупочных процедур, при этом в 50% случаев снижение на аукционах составляет менее 1%. Это говорит о том, что способ закупки требует развития, и, возможно, регулятору необходимо подумать над его трансформацией. Развитие процедур "закупки с полки" и возможное увеличение порога до 3 млн такого вида закупки может стимулировать рынок на дополнительную эффективность", -подчеркивает председатель организационного комитета "Национального рейтинга прозрачности закупок" Виктор Симоненко.

Экономика Бизнес

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