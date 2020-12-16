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16.12.2020 21:03
Рубрика: В мире

Кто на новенького?

Потенциального преемника Ангелы Меркель выберут по почте
Текст: Екатерина Забродина
Российская газета - Федеральный выпуск № 284(8338)
Немецкий Христианско-демократический союз определился с датой многострадального съезда, который несколько раз переносился с весны из-за пандемии. На нем предстоит избрать нового лидера партии, который поведет ее на выборы осенью 2021 года и в случае успеха может сменить Ангелу Меркель на посту канцлера. Как сообщили в ХДС, съезд консерваторов намечен на 16 января в формате онлайн, а само голосование, по данным dpa, пройдет по почте. Чего ждать от главных кандидатов, какие "темные лошадки" прячутся в кулуарах гонки и может ли сама Меркель в последний момент пойти на пятый срок - об этом "РГ" рассказал немецкий политолог Александр Рар.
Выдвижение Ангелы Меркель на пятый срок крайне маловероятно, но, как признают эксперты, ничего исключать до конца нельзя. Фото: REUTERS Выдвижение Ангелы Меркель на пятый срок крайне маловероятно, но, как признают эксперты, ничего исключать до конца нельзя. Фото: REUTERS
Выдвижение Ангелы Меркель на пятый срок крайне маловероятно, но, как признают эксперты, ничего исключать до конца нельзя. Фото: REUTERS

Почему среди трех кандидатов на пост главы правящей партии не оказалось очевидного фаворита? Ни бизнесмен и юрист Фридрих Мерц, который ушел из немецкой политики 20 лет назад, не выдержав конкуренции с Меркель, ни премьер земли Северный Рейн-Вестфалия Армин Лашет, чья популярность не выходит за границы региона, ни глава комитета бундестага по внешней Норберт Реттген не имеют явного преимущества...

Фото: AFP/ARMANDO BABANI
В Германии введен самый жесткий в истории локдаун

Александр Рар: Более того, все они заметно померкли за год пандемии, по разным причинам растеряв политические очки. Я думаю, в Германии сложилась такая ситуация, потому что за время своего пребывания у власти госпожа Меркель основательно зачистила внутрипартийное политическое пространство, избавившись от всех, кто стоял на исконно консервативных позициях. Ветеранов эпохи Коля вроде Вольфганга Шойбле на руководящих постах в ХДС почти не осталось, а избиратели правых взглядов убежали под крыло "Альтернативы для Германии". Меркель изменила генетический код партии, поставив ее на либерально-левые рельсы. Дошло до того, что в ХДС уже склоняются к идее коалиции с "зелеными" после выборов, о чем еще несколько лет назад и помыслить было нельзя. Мерц - единственный из троицы, кто выступает реальным оппонентом курсу Меркель, обещая развернуть ХДС в сторону консерватизма. Но в этом и его слабость. Ведь если он будет бороться за свои принципы до конца, как обещает, то консерваторы под его руководством рискуют и вовсе пролететь мимо участия в следующем правительстве. Как вы понимаете, всех волнует не столько вопрос о том, кто станет новым председателем ХДС вместо госпожи Крамп-Карренбауэр, сменившей Ангелу Меркель в 2018 году, но о том, кто станет потенциальным преемником Меркель на посту канцлера. Так вот, если в январе на внутрипартийных выборах победит самый слабый из кандидатов - Реттген, то я не исключаю, что он провернет интригу и впоследствии выдвинет в канцлеры не себя, а премьера Баварии Маркуса Зедера, который набирает популярность благодаря своей линии в борьбе с пандемией. Конечно, в истории Германии еще такого не было, чтобы председатель баварского Христианско-социального союза, сестринского партнера ХДС по консервативному альянсу, становился кандидатом в канцлеры, но ничего нельзя исключать.

А как насчет самой Меркель? В начале года ходили слухи, что она может выставить свою кандидатуру на пятый срок, хотя обещала этого не делать. Вопрос теперь уже точно закрыт?

Александр Рар: Я считаю, что вопрос о потенциальном выдвижении Меркель все-таки еще не полностью снят с повестки, хотя почти в это не верю. Но если по итогам съезда и голосования не будет явного авторитетного победителя, все кандидаты перессорятся, а ХДС окажется на грани раскола, то теоретически партия может в последний момент попросить Меркель остаться.

За годы правления Меркель основательно зачистила пространство внутри консервативной партии

При этом ни у кого из ее возможных преемников нет хотя бы сопоставимого опыта на международной арене.

Александр Рар: Совершенно верно. В настоящее время внешней политикой из всей троицы занимается только господин Реттген. Однако он относится к главным немецким "ястребам", выступая с позиций не "реальной политики", но исключительно либеральных ценностей и либеральной морали, которые готов продвигать всеми возможными методами. Он был бы идеальным партнером для Байдена. Если допустить, что правительство ФРГ возглавит Реттген, то для отношений с Москвой это будет самый катастрофический сценарий. С трансатлантических позиций также выступает Мерц, у которого давние связи в американских бизнес-кругах. Он не был замечен в каких-то внешнеполитических акциях, поездках, конференциях. Контактов в Брюсселе, Москве, Пекине у его нет - только в США и, пожалуй, в Англии. Это человек, абсолютно влюбленный в американскую финансово-экономическую систему. Он не будет делать ничего, что бы противоречило интересам Америки, и при нем Германия останется в подчинении у Соединенных Штатов в вопросах внешней политики и обороны.

Среди кандидатов на пост главы ХДС Фридриха Мерца, Норберта Реттгена и Армина Лашета (слева направо) нет явного фаворита. Фото: AP

Мерц также выступает за продолжение санкций против РФ. Но он все-таки бизнесмен. Возможно ли, что прагматизм возьмет верх?

Александр Рар: Тут многое будет зависеть от того, кто станет его советниками по России. Возможно, он начнет больше прислушиваться к немецкому бизнесу в отличие от Меркель, у которой уже аллергия на звонки от предпринимателей, требующих прекратить санкционную войну с Москвой. Но проамериканские нотки в риторике Мерца слишком сильны. Зато Армин Лашет еще двадцать лет назад выступал одним из архитекторов идеи "четырех общих пространств" между ЕС и РФ. Он тогда возглавлял внешнеполитический комитет в Европарламенте и искренне верил в перспективу строительства единого пространства от Лиссабона до Владивостока. Его взгляды никак нельзя назвать антироссийскими - другое дело, что ему сейчас приходится их не афишировать. Кстати, я предполагаю, что именно поэтому он выглядит не совсем "своим" в глазах немецкой либеральной общественности и СМИ, которые заметно пытаются уронить его авторитет.

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