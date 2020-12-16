Правительство Болгарии выделило 25 млн евро на модернизацию советских Т-72

Правительство Болгарии приняло решение о выделении 50 млн левов (примерно 25 млн евро) на модернизацию советских танков Т-72.

Улучшениям подвергнутся системы управления огнем, защиты коммуникации и ситуационной осведомленности экипажа. Ожидается, что проект повысит оперативную совместимость с вооруженной техникой НАТО.

В настоящее время в эксплуатации балканской республики насчитывается более 80 танков Т-72. В резерве же их более 200. Кроме того, в распоряжении сухопутных войск Болгарии находятся советские БМП, бронированные разведывательно-дозорные машины, а также самоходные противотанковые ракетные комплексы.

Техника образца СССР активно используется на болгарских военных парадах.