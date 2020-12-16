Кабинет министров получит все законодательные права, чтобы при определенных условиях устанавливать регулируемые цены на социально значимые продукты. Премьер-министр Михаил Мишустин призвал действовать пропорционально и не впадать в регуляторный раж.

Правительство оперативно подготовило все необходимые решения для стабилизации цен на социально значимые продукты питания, в том числе меры системного характера. "Это позволит не только сейчас, но и в будущем быстро и четко реагировать на любой вызов и не допускать необоснованного роста цен", - подчеркнул глава кабмина на заседании.

В Госдуму поступит законопроект, который даст правительству право вводить регулируемые цены на социально значимые продукты. Также подготовлено постановление, которое позволит в случае роста стоимости продовольствия быстрее вмешиваться в ситуацию. "Не при изменении цен на 30 процентов в течение 30 дней, как это было ранее, а даже при их росте на 10 процентов", - объяснил Мишустин.

Причем мониторинг будет вестись за два месяца, что позволит отследить не только разовые всплески, но и более плавное повышение цен, и принять все необходимые решения, чтобы защитить интересы людей. "Своевременно принимать меры, а не ждать, пока цены рванут вверх", - подчеркнул глава правительства.

Первыми под ограничения попали сахар и подсолнечное масло. Министерство сельского хозяйства, министерство промышленности и торговли, отраслевые ассоциации и ряд крупнейших федеральных сетей должны были вчера подписать соглашения о снижении цен на эти товары. "Далее к ним присоединятся и другие, в том числе региональные торговые сети и поставщики", - заявил премьер. "Хочу особо подчеркнуть: все эти меры по сдерживанию цен, конечно, краткосрочные. Не надо этим увлекаться, впадать в так называемый регуляторный раж, чтобы административное регулирование не привело к снижению производства или долгосрочных инвестиций, - указал Мишустин. - Надо пользоваться этими инструментами своевременно, когда увеличиваются цены на базовые продукты питания, и отказываться от административных мер, когда ситуация стабилизируется".

Министры также рассмотрели законопроект по совершенствованию Единой государственной информационной системы социального обеспечения (ЕГИССО). "Правительство продолжает работу по созданию системы "социального казначейства", чтобы повысить адресность социальной поддержки граждан", - напомнил премьер о приоритете. Механизм максимально облегчает получение помощи от государства: либо просто по заявлению, либо даже без такого обращения - проактивно.

Все эти меры по сдерживанию цен, конечно, краткосрочные. Не надо этим увлекаться, впадать в так называемый регуляторный раж

Изменения действующих норм упростит процесс назначения людям социальной поддержки. "Через информационную систему в электронном формате будет проходить обмен данными между ведомствами о выплатах, пособиях и льготах. Это значит, что вся необходимая для их назначения информация будет собрана в одном месте и даже в случае переезда человеку уже не надо будет снова собирать справки", - заявил Мишустин. Он рассчитывает, что это повысит качество социальной поддержки, поможет быстрее принимать необходимые решения в интересах людей, а сам процесс их принятия станет более прозрачным. Уже сейчас, напомнил министр труда и социальной защиты Антон Котяков, в беззаявительном порядке оформляется материнский капитал. Одно заявление необходимо для получения выплаты на детей от трех до семи лет. Весь процесс - от приема заявления гражданина через портал Госуслуг до фактического назначения поддержки - будет осуществляться непосредственно в ЕГИССО или через региональные информационные системы, но по единым стандартам.

Между тем

Михаил Мишустин распорядился включить вакцины от коронавируса в календарь профилактических прививок по эпидемическим показаниям с учетом приоритетности. Изменения в соответствующий приказ минздрава должны внести до 17 декабря. Министру здравоохранения Михаилу Мурашко поручено держать на личном контроле организацию работы пунктов вакцинации в регионах во время новогодних праздников - с 1 по 10 января 2021 года.