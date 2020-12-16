Правительство оперативно подготовило все необходимые решения для стабилизации цен на социально значимые продукты питания, в том числе меры системного характера. "Это позволит не только сейчас, но и в будущем быстро и четко реагировать на любой вызов и не допускать необоснованного роста цен", - подчеркнул глава кабмина на заседании.
В Госдуму поступит законопроект, который даст правительству право вводить регулируемые цены на социально значимые продукты. Также подготовлено постановление, которое позволит в случае роста стоимости продовольствия быстрее вмешиваться в ситуацию. "Не при изменении цен на 30 процентов в течение 30 дней, как это было ранее, а даже при их росте на 10 процентов", - объяснил Мишустин.
Причем мониторинг будет вестись за два месяца, что позволит отследить не только разовые всплески, но и более плавное повышение цен, и принять все необходимые решения, чтобы защитить интересы людей. "Своевременно принимать меры, а не ждать, пока цены рванут вверх", - подчеркнул глава правительства.
Первыми под ограничения попали сахар и подсолнечное масло. Министерство сельского хозяйства, министерство промышленности и торговли, отраслевые ассоциации и ряд крупнейших федеральных сетей должны были вчера подписать соглашения о снижении цен на эти товары. "Далее к ним присоединятся и другие, в том числе региональные торговые сети и поставщики", - заявил премьер. "Хочу особо подчеркнуть: все эти меры по сдерживанию цен, конечно, краткосрочные. Не надо этим увлекаться, впадать в так называемый регуляторный раж, чтобы административное регулирование не привело к снижению производства или долгосрочных инвестиций, - указал Мишустин. - Надо пользоваться этими инструментами своевременно, когда увеличиваются цены на базовые продукты питания, и отказываться от административных мер, когда ситуация стабилизируется".
Министры также рассмотрели законопроект по совершенствованию Единой государственной информационной системы социального обеспечения (ЕГИССО). "Правительство продолжает работу по созданию системы "социального казначейства", чтобы повысить адресность социальной поддержки граждан", - напомнил премьер о приоритете. Механизм максимально облегчает получение помощи от государства: либо просто по заявлению, либо даже без такого обращения - проактивно.
Изменения действующих норм упростит процесс назначения людям социальной поддержки. "Через информационную систему в электронном формате будет проходить обмен данными между ведомствами о выплатах, пособиях и льготах. Это значит, что вся необходимая для их назначения информация будет собрана в одном месте и даже в случае переезда человеку уже не надо будет снова собирать справки", - заявил Мишустин. Он рассчитывает, что это повысит качество социальной поддержки, поможет быстрее принимать необходимые решения в интересах людей, а сам процесс их принятия станет более прозрачным. Уже сейчас, напомнил министр труда и социальной защиты Антон Котяков, в беззаявительном порядке оформляется материнский капитал. Одно заявление необходимо для получения выплаты на детей от трех до семи лет. Весь процесс - от приема заявления гражданина через портал Госуслуг до фактического назначения поддержки - будет осуществляться непосредственно в ЕГИССО или через региональные информационные системы, но по единым стандартам.
Между тем
Михаил Мишустин распорядился включить вакцины от коронавируса в календарь профилактических прививок по эпидемическим показаниям с учетом приоритетности. Изменения в соответствующий приказ минздрава должны внести до 17 декабря. Министру здравоохранения Михаилу Мурашко поручено держать на личном контроле организацию работы пунктов вакцинации в регионах во время новогодних праздников - с 1 по 10 января 2021 года.
Цены на подсолнечное масло и сахар снизятся в течение пяти дней
"Цена должна скорректироваться в пятидневный срок с даты подписания. Вместе с тем, по нашей информации, уже сегодня происходит снижение", - сказал министр. Соглашения о стабилизации цен на эти продукты подписали производители, на которых приходится 90% рынка сахара и 85% рынка масла.
"Наша прямая ответственность - это крупные федеральные и региональные сети. С ними мы достигли понимания по предельным розничным ценам. Это, соответственно, 46 рублей за килограмм сахара и 110 рублей - за литр подсолнечного масла", - рассказал на подписании соглашений министр промышленности и торговли Денис Мантуров.
Однако, по его словам, с учетом огромных размеров России и ее многообразия для розничных цен в труднодоступных регионах предусмотрены повышающие коэффициенты. Речь идет об отдельных территориях Сибири, Дальнего Востока (за Уралом) и Крайнего Севера (плюс Калининградская область). Право принимать решения о ценах предоставлено руководителям органов власти регионов, пояснил Мантуров.
Бизнес уже предпринимает шаги по снижению цен. X5 Retail Group (магазины "Пятерочка", "Перекресток" и "Карусель") обнулила торговую наценку на семь товаров из базовой потребительской корзины - макаронные изделия, хлеб, говядину тушеную, черный чай, картофель, зерновые хлопья и ультрапастеризованное молоко. Торговые расходы на эти товары (включая аренду, логистику, коммунальные платежи, зарплату персонала) будут покрыты за счет компании.
О снижении отпускных цен производителей на другие продукты власти отдельных регионов заявили 16 декабря на совещании у Дмитрия Патрушева. Так, сельхозтоваропроизводители Брянской области снизят отпускную цену на картофель на 10% (сегодня отпускная цена сегодня составляет 14-18 рублей за 1 кг). Орловская область готова снизить отпускные цены на гречку на 10%. Башкирские производители и региональные власти Алтайского края также прорабатывают этот вопрос.
Оперативными мерами федеральные власти не ограничатся. Минэкономразвития готовит предложения по установлению постоянно действующего экономического механизма, который позволит сдерживать цен на продукты внутри страны, заявил на подписании соглашений министр экономического развития Максим Решетников. По его мнению, очень важно, чтобы и производители, и потребители понимали, в каких условиях они будут работать. Важно не только административное, но и рыночное регулирование - чтобы не отбить желание инвестировать в отрасль, подчеркнул Решетников. "В настоящий момент у нас по многим позициям объем экспорта сельхозпродукции сопоставим с объемом внутреннего потребления. Соответственно, необходимо и для торговых сетей, и для производителей сельхозпродукции закрепить предсказуемые условия, как будет государство реагировать на такого рода ситуации. Нам нужен постоянно действующий механизм, предсказуемый и понятный для всех", - сказал министр.
Сейчас в качестве такого механизма выступает экспортная пошлина. Она введена для пшеницы в размере 25 евро за тонну вывозимой продукции и будет действовать с 15 февраля по 30 июня 2021 года. Прибавить эту пошлину к цене на экспорт не получится - в этом случае зерно просто не купят на фоне более дешевых цен у других стран. Поэтому экспортеры будут вынуждены снижать цену закупки зерна на внутреннем рынке. Этот механизм минэкономразвития планирует сделать постоянным - пошлины "будут меняться по заранее известному, предсказуемому графику в зависимости от изменения в первую очередь мировых цен и валютных курсов", пояснил Решетников. По его словам, конкретные предложения об этом будут сформулированы в ближайшее время.