Представлен чип для смартфонов среднего класса 2021 года

Qualcomm представила процессор, который будет устанавливаться в большинство смартфонов среднего уровня в 2021 году, - Snapdragon 678. Отмечается, что при его разработке особое внимание было уделено коммуникационным возможностям, повышенной энергоэффективности и работе с камерой.

Чип построен по 11-нм техпроцессу. В основе процессора лежат ядра Kryo 460, основанные на Cortex-A76, с тактовой частотой 2,2 ГГц, что на 200 МГц больше, чем у предшественника - Snapdragon 675. Таких ядер в составе процессора два. Еще шесть ядер основаны на энергоэффективной архитектуре Cortex-A56, а в качестве графического ускорителя используется Adreno 612.

Новый процессор может использоваться в смартфонах с разрешением экрана до 2520 × 1080. Поддерживаются сенсор до 192 мегапикселей и запись видео в разрешении 4К/30 кадров в секунду.

"Новый Snapdragon 678 нельзя назвать моделью, построенной с нуля - это, если можно выразиться, "отборная" модификация чипа Snapdragon 675, вышедшего еще в 2018 году, - объясняет Евгений Харитонов, главный редактор Ferra.ru. - Главные изменения - повышенные на 10% частоты процессора и графического ускорителя. Qualcomm избрал этот простой способ повышения производительности, чтобы стать более конкурентоспособным в сегменте смартфонов стоимостью от 15 до 25 тысяч рублей, где за последние пару лет компания растеряла позиции".

По его словам, со Snapdragon 678 производители смартфонов получают доступный чип, который приблизился по быстродействию к популярным у китайских брендов MediaTek Helio G90T и Helio G95. "При этом Qualcomm, в сравнении с MediaTek, предлагает более гибкие инструменты настройки камер за счет эффективных сигнальных процессоров Spectra и более интенсивном, в сравнении с тайваньским конкурентом, диалогом с Google", - добавляет он.

Эксперт уверен, что в ближайшее время стоит ожидать частичной миграции Xiaomi, Realme, Oppo и Nokia с чипов MediaTek Helio на Snapdragon в сегменте "до 25 тысяч рублей". "А покупатели получат чуть более высокое качество съемки фото и видео в смартфонах этого рыночного сегмента" - заключает Харитонов.

"Snapdragon 678 - это процессор чуть выше среднего уровня, также как Snapdragon 675 и Snapdragon 675G, - говорит Эльдар Муртазин, аналитик Mobile Research Group. - Это решение для тех компаний, которые не готовы покупать флагманский чипсет, но при этом хотят использовать решение выше среднего. В этом аспекте чипсеты интересны для моделей 50 тысяч и выше".

По словам аналитика, такие чипсеты любят использовать китайские компании - Motorola, другие производители. Например, Google Pixel 5 построен на предыдущей версии этого чипа. "Это не самый топ, но очень сбалансированное решение с точки цены и того, что ты за эту цену получаешь. Он не самый массовый, безусловно, потому что в среднем сегменте и чуть ниже намного больше предложений от того же Qualcomm и Mediatek, но это очень интересное решение, и оно нужно рынку. Потому что не все компании готовы переплачивать за флагманский процессор", - заключает Муртазин.