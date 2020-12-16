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16.12.2020 17:54
Рубрика: Экономика

Представлены направления развития инвестиционного сотрудничества Катара и России

Катарское агентство поощрения инвестиций (IPA Qatar) и Фонд Росконгресс провели совместное виртуальное мероприятие по теме: "Экономическое партнерство Катара и России: направления для развития российских компаний в инвестиционной экосистеме Катара". Мероприятие прошло в рамках партнерства IPA Qatar и Фонда Росконгресс и в преддверии участия Катара в качестве страны-гостя в следующем Петербургском международном экономическом форуме.
Фото: iStock
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Участниками встречи стали министр торговли и промышленности Катара и председатель совета директоров Катарского агентства поощрения инвестиций Али бин Ахмед Аль-Кувари, глава Россотрудничества Евгений Примаков, Посол Государства Катар в Российской Федерации Фахад бен Мухаммед аль-Аттыйя, а также глава Катарского агентства поощрения инвестиций шейх Али Аль-Валид Аль Тани и директор Фонда Росконгресс Александр Стуглев.

Подчеркивая углубление двусторонних отношений между двумя государствами, Али бин Ахмед Аль-Кувари сказал: "Россия и Катар поддерживают многосторонние и стремительно развивающиеся экономические отношения, которые продолжают эволюционировать на основе взаимных интересов обеих стран. В прошлом году объем торговли между Россией и Катаром достиг 80 млн долл. США, и сегодня Катар является крупнейшим в регионе инвестором в российскую экономику. Это мероприятие закладывает основу для участия Катара в качестве страны-гостя в предстоящем Петербургском международном экономическом форуме (ПМЭФ) и дает возможность российским предприятиям расширять свою деятельность в этом регионе, став частью развивающейся экономики Катара".

Глава Россотрудничества Евгений Примаков заявил, что Правительство Российской Федерации считает Катар важным партнером на Ближнем Востоке и потенциальным инвестором в национальную экономику: "Начиная с 2018 года ряд крупных и средних российских предприятий активно работает с правительством Катара и частным сектором с целью расширения своего бизнеса в Катаре и регионе государств-участников Совета сотрудничества арабских государств Персидского залива: многие компании рассматривают Катар в качестве потенциального регионального центра для своего бизнеса".

Директор Фонда Росконгресс Александр Стуглев отметил, что семинар стал продолжением совместной работы Фонда с катарскими партнерами: "Ровно год назад, в декабре 2019 года, мы успешно провели выездную сессию Петербургского международного экономического форума на полях Дохийского форума, где организовали ряд значимых встреч, подписали соглашение с Катарским агентством поощрения инвестиций. За прошедший год произошло множество перемен, которые открыли нам возможности сотрудничества в сфере здравоохранения, продовольственной безопасности, инвестиционного взаимодействия - и эти обсуждения продолжатся на ПМЭФ-2021".

Фото: Евгений Одиноков/РИА Новости
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В ходе семинара глава Катарского агентства поощрения инвестиций шейх Али Аль-Валид Аль Тани выступил с презентацией, посвященной коммерческим возможностям Катара и уникальным преимуществам, которые бренд Invest Qatar предлагает российским инвесторам.

"При поддержке Катарского агентства поощрения инвестиций и Фонда Росконгресс российские компании смогут воспользоваться благоприятной для бизнеса инвестиционной экосистемой Катара, подключиться к нужным ресурсам и платформам и реализовать свои амбиции по развитию в устойчивой и процветающей экономике. Сегодняшнее мероприятие станет важной вехой в дальнейшем развитии сотрудничества с нашими партнерами и компаниями в преддверии ПМЭФ-2021", - отметил шейх Али Аль-Валид Аль Тани.

В рамках семинара состоялась панельная дискуссия о поддержке российских компаний со стороны лицензирующих органов Катара с участием представителей Финансового центра Катара, Управления свободных зон Катара, Катарского научно-технического парка и Катарско-российского центра сотрудничества. Также в ходе встречи представители российских компаний поделились историями успеха.

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