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16.12.2020 09:15
Рубрика: В мире

Премьер Швеции признал провал страны в борьбе с COVID-19

Текст: Надежда Ермолаева

Система здравоохранения Швеции недооценила угрозу для страны новой волны коронавируса COVID-19. Об этом заявил премьер-министр королевства Стефан Левен.

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"Я думаю, что большинство специалистов не увидели перед собой новой волны вируса, они говорили лишь об отдельных очагах болезни", - сказал Левен.

До последнего времени наиболее жесткие ограничительные меры шведских властей заключались в запрете собраний более чем на восемь человек, также ограничении продажи алкоголя после 22.00. В остальном жителям королевства рекомендуется соблюдать социальную дистанцию и избегать людные места.

С начала пандемии в Швеции коронавирусом заразились более 341 тысячи человек, 7667 умерли. Уровень смертности в стране оказался намного выше, чем в Норвегии, Финляндии и Дании.

Одновременно, норвежская газета Dagbladet со ссылкой на исследование ученых университета Тромсе опубликовала скандальный материал. Ученые утверждают, что стратегия Швеции в отношении коронавируса стоила стране более 43 000 лет. Примерно столько могли бы еще в сумме жить те шведы, которые преждевременно скончались за период пандемии.

Издание напоминает, что Норвегия ввела жесткие ограничения, чтобы не допустить масштабного распространения коронавируса. В итоге в Норвегии летальность от этого вируса составляет 53 случая на миллион жителей. В Швеции - 611 смертей на миллион жителей.

Отметим, что исследование ученых университета Тромсе только недавно было отправлено в авторитетный медицинский журнал и пока еще не прошло верификацию.

В мире Европа Швеция Пандемия коронавируса COVID-19

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