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16.12.2020 09:14
Рубрика: Культура

Премьера "Ромео и Джульетты" Бекмамбетова состоится на кинофестивале Sundance

Текст: Сусанна Альперина

Американский кинофестиваль независимого кино Sundance объявил свою программу в 2021 году. Киносмотр пройдет с 28 января по 3 февраля в гибридном формате, но большая часть программы из-за соображений безопасности "перекочует" в онлайн. В целом список имен участников впечатляет - представлены такие режиссеры, как Робин Райт, Ребекка Холл, Джеррод Кармайкл, Фрэн Кранц и другие. В секцию Next отобран единственный участник из России - новая экранизация "Ромео и Джульетты" от продюсеров Тимура Бекмамбетова и Игоря Цая. Новаторство фильма и в том, что действие разворачивается на экранах смартфонов главных героев, и в том, что в главных ролях - американская актриса латиноамериканского происхождения и афроамериканский актер, да и режиссер - тоже афроамериканец. А секция Next как раз и отмечает наиболее передовые и инновационные картины.

Фото: Станислав Красильников/ТАСС
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Картина получила название R#J. Ее позиционируют как первую экранизацию пьесы Шекспира для поколения Z - пользователей соцсетей и смартфонов. События перенесены в наши дни.

Режиссером фильма стал победитель Sundance 2018 года Кэри Уильямс. "Ромео и Джульетта" - его дебют в полнометражном кино. В 2018 году он получил специальный приз жюри за свою короткометражку Emergency. Ромео и Джульетту в новой экранизации сыграют молодые актеры - Камарон Энгельс (известен по сериалам Netflix "Спасатели Малибу" и "Кликбейт") и Франческа Ноэль ("30 безумных желаний").

Между тем

Бекмамбетов и Цай уже побеждали на Sundance: в 2018 году их новаторская продюсерская работа - скринлайф-триллер "Поиск" с Джоном Чо и Деброй Мессинг в главных ролях - получила приз зрительских симпатий и приз имени Альфреда Слоуна. Фильм также стал одной из самых успешных сделок по итогам киносмотра. Кинокомпания Sony приобрела права на дистрибуцию - фильм собрал свыше 75 млн долларов в мировом прокате при бюджете около 700 тысяч долларов. Рейтинг фильма на сервисе Rotten Tomatoes 92%.

Культура Кино и ТВ Мировое кино Кино и ТВ с Сусанной Альпериной

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