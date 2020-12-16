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16.12.2020 13:27
Рубрика: Власть

Принят закон о новой методике для МРОТ и запрете его снижать

Текст: Татьяна Замахина
Минимальный размер оплаты труда (МРОТ) и прожиточный минимум (ПМ) с 1 января 2021 года будут рассчитывать по новой методике. При любом изменении ситуации "минималку" нельзя будет снижать. Такой закон приняла Госдума.
Фото: Денис Абрамов/ТАСС Фото: Денис Абрамов/ТАСС
Фото: Денис Абрамов/ТАСС

Как сообщил первый замглавы фракции "Единая Россия" Андрей Исаев, ПМ, согласно проекту закона, предлагается считать не от потребительской корзины, а от среднедушевого дохода граждан, а МРОТ - от медианной заработной платы. Это величина, относительно которой у половины населения зарплаты выше, а у другой половины - ниже. МРОТ при новом подходе будет составлять 42% от указанной медианы.

Фото: Павел Бедняков / РИА Новости
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Эта норма, принятая в развитых странах, подчеркнул Андрей Исаев.

По предложению ЕР в законе было зафиксировано, что МРОТ не может быть снижен ни при каких обстоятельствах, даже если снизится медианная зарплата.

"И еще одна очень важная норма - МРОТ устанавливается ежегодно, - заявил парламентарий. - Раз в пять лет будет пересматриваться методика расчета. Проект закона будет вноситься в Госдуму после консультаций с работодателями и профсоюзами - у них будет возможность проверить правильность расчетов и убедиться, что МРОТ растет выше, чем это было бы сделано по старой методике".

Закон также устанавливает, что ПМ, от которого считаются пособия, и МРОТ будут расти выше, чем если бы это рассчитывалось по старой методике и выше, чем уровень инфляции.

"Данный законопроект решает еще одну важную проблему, - продолжил Исаев, - сегодня в 61 субъекте РФ региональный прожиточный минимум занижен. Это приводит к тому, что многие люди не дополучают выплаты - доплаты до ПМ пенсионерам, различные виды социальных пособий".

Теперь ситуация изменится. Для адаптации к новым правилам законом предусмотрен переходный период: регионы до 2025 года включительно должны будут привезти свой региональный ПМ в соответствии с законом и справедливостью.

"Это значит, что увеличится количество людей, которые имеют право на доплаты к пенсиям и получение различных видов социальной помощи", - резюмировал Исаев.

Благодаря новой методике, в следующем году МРОТ вырастет на 5,5% до 12 792 рублей (сейчас - 12 130 рублей). Индексация будет ежегодной. И в перспективе "минималка" увеличится значительнее, чем в следующем году. Минтруд России прогнозирует рост МРОТ до 14 176 рублей к 2023 году.

Фото: iStock
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Изменение методики расчета МРОТ затронет 3,9 миллиона человек, которые получают такие зарплаты, а также пенсионеров, сообщили депутатам в министерстве.

"Много лет у нас прописано в законе о потребительской корзине, сколько человек съедает макарон, яиц, масла, хлеба. И, конечно, та информация, которая содержится в действующем еще законе, не соответствует сегодняшним реалиям", - прокомментировал принятие закона заместитель руководителя фракции ЛДПР, глава Комитета Государственной Думы по труду, социальной политике и делам ветеранов Ярослав Нилов. Поэтому то, что предложено изменить методику расчета, - это в целом это позитивно, однако в ЛДПР считают, что коэффициенты ПМ и МРОТ по отношению к медианному доходу и зарплате должны быть выше.

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