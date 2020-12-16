Производители сахара и масла подписали соглашение о стабилизации цен

Производители сахара и масла в России подписали соглашение о стабилизации стоимости продуктов питания. Об этом рассказал глава Минсельхоза Дмитрий Патрушев, передает ТАСС.

"Мы подписали соглашение с ключевыми производителями, на которых приходится порядка 90 процентов рынка сахара и 85 процентов рынка подсолнечного масла", - сообщает он.

Кроме того, на встрече присутствовали представители торговых сетей и отраслевых союзов.

Благодаря этого договору, стоимость подсолнечного масла и сахара должна упасть в течение пяти дней.