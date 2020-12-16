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16.12.2020 12:13
Рубрика: Власть

Путин поздравил Казахстан с Днем независимости

Текст: Кира Латухина

Президент России Владимир Путин направил поздравительную телеграмму казахстанскому коллеге Касым-Жомарту Токаеву по случаю национального праздника - Дня независимости. Об этом сообщили в пресс-службе Кремля.

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Владимир Путин отметил большие успехи Казахстана в социально-экономическом и научно-техническом развитии, заслуженный авторитет страны на мировой арене, важную роль в решении актуальных международных проблем.

Президент России с удовлетворением отметил успешное развитие отношений стратегического партнерства и союзничества двух стран. Путин уверен, что совместными усилиями будет обеспечено наращивание комплекса двусторонних связей, взаимодействие в рамках Евразэс, ОДКБ, СНГ, ШОС, ООН и других структур. "Это, несомненно, отвечает коренным интересам наших братских народов, идет в русле упрочения безопасности и стабильности на евразийском пространстве", - заявил он.

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