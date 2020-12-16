Путин поздравил Светлану Дружинину с 85-летием

Президент РФ Владимир Путин поздравил режиссера и актрису Светлану Дружинину с юбилеем. Глава государства отметил ее неиссякаемый творческий потенциал, позволивший ей ярко проявить себя не только на актерском, но и на режиссерском поприще.

"Ваш высочайший профессионализм и преданность искусству достойны самого искреннего уважения", - подчеркнул Владимир Путин в поздравительной телеграмме, опубликованной на сайте Кремля.

Советская и российская актриса, режиссер, сценарист, продюсер Светлана Сергеевна Дружинина родилась 16 декабря 1935 года. Ее кинодебют состоялся в 1955 году в картине Самсона Самсонова "За витриной универмага". Наибольшую популярность ей принесли роли в фильмах "Дело было в Пенькове", "Девчата" и "Одиночество". Первой режиссерской работой стала драма "Исполнение желаний" в 1973 году, а самыми заметными ее проектами стали картины "Гардемарины, вперед!", "Виват, гардемарины!" и "Гардемарины III".