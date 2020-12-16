Против успешного агропредприятия, расположенного в Зерноградском районе Ростовской области, идет настоящая юридическая баталия. Поток абсурдных судебных исков, не поддающихся никакой логике обвинений, надуманных проверок и жалоб мешает развитию донской компании, тормозит реализацию инвестиционных проектов и вызывает социальное напряжение среди сотен ее сотрудников.

Анна Касьяненко: СЗАО "СКВО" - это системообразующее предприятие, мы понимаем, что от нас во многом зависит благосостояние не только наших сотрудников, но и членов их семей. Фото: СЗАО "СКВО"

Судебные тяжбы одна за другой

Речь идет о сельскохозяйственном закрытом акционерном обществе "СКВО" (СЗАО "СКВО"). С апреля 2019 года по ноябрь нынешнего в отношении его руководителей в правоохранительные органы было направлено 29 заявлений о возбуждении уголовных дел, 18 исковых заявлений в суды. Обвинения самые разные, причем по большинству из них проверки уже проведены и в возбуждении уголовных дел заявителям отказано.

Согласитесь, масштаб действий против предприятия беспрецедентный. Совершенно очевидно, что здесь без устали трудится целая группа юристов. В чем же причина столь пристального внимания к этой компании?

На первый взгляд причина - конфликт между наследниками основателя СЗАО "СКВО" Владимира Михайловича Касьяненко. Завещания он не оставил, однако в семье всегда умели ладить друг с другом. Скорее всего, и отсутствие завещания не стало бы причиной раздора. Но договориться мирно не получилось.

Еще даже не родившийся конфликт старательно раздул крупный концерн, который хорошо известен на Кубани и в Ростовской области. Как писали СМИ, многие компании стараниями агрохолдинга уже обанкротились.

Как рассказал заместитель директора СЗАО "СКВО" Анатолий Ефанов, если концерну приглянулся чей-то успешный бизнес, будут приложены все усилия, чтобы получить его себе. Применяется проверенная схема. Может использоваться любое недопонимание между партнерами или членами семьи, неустойчивое финансовое положение компании.

Местные производители вместо того, чтобы работать и обеспечивать продовольственную безопасность страны, вынуждены ходить по судам и отстаивать свои права.

Теперь внимание концерна привлекла деятельность одного из успешных донских хозяйств - СЗАО "СКВО".

В июле прошлого года "Российская газета" уже разбиралась в весьма непростой ситуации, сложившейся вокруг предприятия. Более пяти лет назад после смерти его основателя Владимира Михайловича Касьяненко дело возглавила дочь Анна, которой на тот момент было всего 24 года.

Анна Касьяненко: "Если бы действия наших оппонентов увенчались успехом, то это бы оставило без работы и средств к существованию около пятисот нынешних сотрудников предприятия, не дало возможности создать новые рабочие места и кормить страну в настолько сложное время!"

Что скрывать, многие, даже симпатизировавшие ей люди сомневались, что она справится с непростыми обязанностями руководителя столь крупной компании. Анна оказалась не только упорным, но и талантливым человеком. СЗАО "СКВО" работает и приносит прибыль даже в наше непростое время.

А непростым для компании это время стало вовсе не из-за эпидемии коронавируса и прочих экономических неурядиц. С такими трудностями Анна Касьяненко и ее команда справляются вполне эффективно.

Дело в другом. Компанию пытаются "утопить" в лавине судебных тяжб. Бесконечные расследования, следующие одно за другим, наносят репутационные удары по СЗАО "СКВО", блокируют получение кредитов, необходимых для реализации бизнес-проектов.

Иски подаются от имени родственника, которого якобы оставили без наследства. Напомним, у Владимира Михайловича Касьяненко, создавшего компанию четверть века назад, было двое детей: Денис, сын от первого брака с Лидией Андреевной, и Анна, дочь от второго брака с Еленой Владимировной. По закону наследников трое: последняя супруга и дети.

После смерти отца Денис и Анна оформили у нотариуса отказ от наследства в пользу Елены Владимировны. Семья еще была единым целым, даже представить было невозможно, что начнутся какие-то разногласия. В этот период им уже начали поступать угрозы физической расправы. Чтобы обезопасить младшее поколение, было принято решение сосредоточить наследство в руках Елены Владимировны. Женщина сказала тогда: "Если будут убивать, то меня. Нет смысла всех одновременно".

Акции получил в подарок

Однако через несколько дней Денис неожиданно передумал и подал иск в суд о признании его отказа от наследства недействительным. После этого Анне также пришлось восстановить свои права. Наследников вновь стало трое. С этого момента от имени Дениса действуют юристы.

Чего только не предпринимают ушлые крючкотворы. Елену Владимировну обвинили в том, что она мошенническим путем лишила имущества бывшую жену и ее сына. Однако областная прокуратура и Генеральная прокуратура России признали возбуждение уголовного дела незаконным и необоснованным.

Оппоненты пытались добиться признания Елены Владимировны недостойным наследником, но и тут не получилось. Вопреки известному выражению оказалось, что закон все-таки не дышло и повернуть его в какую угодно сторону не выходит. Сколько раз Анна просила своего брата: "Денис, нам надо поговорить!"

Но если бы родственники сели за стол переговоров, юристы остались бы без работы, а концерн, положивший глаз на имущество и земли СЗАО "СКВО", - без лакомого куска.

С первой попытки уголовный прессинг не удался, но спокойно работать предприятию не дали. Придумали другой ход.

Чтобы оказывать влияние на деятельность закрытого акционерного общества, каким является "СКВО", требовать проверок и писать кляузы во все инстанции, надо иметь на это право, то есть быть хотя бы номинальным акционером общества. В сентябре 2019 года у Дениса и его матери неожиданно появляются по 104 акции СЗАО "СКВО", которые они получили по договору дарения.

История этого дарения заслуживает отдельного внимания. Один из акционеров компании, бывший ее работник Игорь Александрович Радько, весьма скромно проживающий на окраине хутора Новоивановка, вдруг ни с того ни с сего решил добровольно "подарить" свои акции Денису и его маме.

Впоследствии Радько рассказал о том, как все происходило в действительности. В интернете появился ролик с его повествованием. Почему Радько подарил свои акции, а не продал? Потому что официально продать бумаги он не имел права, ведь по закону сначала их необходимо было предложить другим акционерам общества. Правда, как говорит Радько, ему передали 100 тысяч, но сделано это было якобы не у нотариуса, а просто в машине.

После переоформления акций его увезли в Краснодарский край. Он переждал 10 дней и сбежал. Впоследствии Игорь Александрович обратился в правоохранительные органы, подозревая, что его могли обмануть. Конечно, это не понравилось тем, кто уговорил его сделать подарок Денису и Лидии Андреевне.

Руководство СЗАО "СКВО" обратилось в Генеральную прокуратуру РФ, к председателю Следственного комитета РФ и в другие высокие инстанции с просьбой разобраться в сложившейся ситуации и дать правовую оценку действиям концерна и его юристов на Юге России

Домой к Радько приезжали крепкие хлопцы, встречались с его женой, пытаясь выяснить, где он скрывается. Сейчас правоохранительные органы разбираются во всех обстоятельствах этого необычного дарения. Вот так Денис и его мама стали акционерами общества.

Отметим, что 104 акции - это лишь 0,00094 процента от всех акций общества. По закону Денис мог бы получить доступ к тем документам, которые он запросил через суд, только при наличии не менее 25 процентов активов (в данном случае акций).

Тем не менее от его имени адвокаты вновь организовали целый вал исков, заявлений и жалоб с настоятельными просьбами разобраться, принять меры и так далее и тому подобное.

- Из последнего: адвокаты Дениса Касьяненко подали в Арбитражный суд области иск об обязании СЗАО "СКВО" предоставить им все финансовые документы компании за последние пять лет, - рассказывает Ольга Царева, заместитель генерального директора по правовым вопросам. - Однако не может акционер с 0,00094 процента акций претендовать ни на один финансовый документ компании, не предусмотренный законом об акционерных обществах. Это закон, и мы надеемся, что суд не позволит юристам и адвокатам его обойти. Мы убеждены, что закон на нашей стороне, и продолжим бороться. Если будет необходимо, мы намерены отстаивать интересы компании и в Верховном суде РФ.

Зачем затеяли интригу?

Прелюбопытная деталь - законными представителями интересов Дениса Касьяненко в судах являются адвокаты Генрих Хачатуров, Ростислав Квасов, Елена Толстореброва, Александр Толстоконев и Лада Лапач. При этом анализ сайтов российских судов показал, что данные адвокаты в 2019 году представляли интересы не только Дениса.

Они отстаивали позиции разных людей, среди них весьма примечательные фамилии: Лидия Касьяненко, а также Андрей Коровайко и Аркадий Чебанов. Последние, как утверждают СМИ, имеют прямое отношение к концерну. Вот такое удивительное совпадение.

От имени Дениса не прекращается шквал заявлений в правоохранительные органы и суды.

Так как возбудить в отношении СЗАО "СКВО" и его руководителей уголовные дела в Ростовской области не удалось, были предприняты попытки сделать это в другом регионе. Так, в начале этого года в Чеченской Республике было возбуждено уголовное дело по факту причинения имущественного вреда в крупном размере, якобы причиненном предприятию СЗАО "СКВО".

Заявление об этом имущественном вреде поступило от адвоката Толстоконева А.Н. Именно он предъявил правоохранительным органам республики доверенность от имени бывшей сотрудницы предприятия, уволившейся на тот момент более 10 месяцев назад.

Согласно заявлению, с ее личной банковской карты в банкомате г. Урус-Мартан украли 265 тысяч рублей, что позволило признать ее потерпевшей. Однако Толстоконев, являясь законным представителем Леонидовой (бывшей (!) сотрудницы "СКВО"), заявляет об имущественном вреде, нанесенном именно предприятию.

Откуда здесь вообще мог возникнуть ущерб СЗАО "СКВО" - остается загадкой.

Помимо адвоката Толстоконева в этом деле принимает участие московский адвокат Салмин А.Г., также представляющий интересы потерпевшей бывшей работницы. Надо отдать должное правоохранительным органам республики, в ситуации они разбираются самым тщательным образом.

Однако и СЗАО "СКВО" понадобилось немало сил и времени, чтобы представить все доказательства непричастности к данному делу. По сути, сотрудники компании провели экспертизу своих же документов по собственной хозяйственной деятельности, чтобы показать, что никакие деньги в республику не выводились, никакого ущерба предприятию не причинено.

Для чего вообще заплели эту интригу? Очевидно, для того, чтобы вокруг СЗАО "СКВО" не утихала скандальная информационная шумиха, чтобы у партнеров по бизнесу возникло сомнение в честности руководителей компании и для того, чтобы вымотать персонал предприятия в бумажном сражении.

Семейный круг не очертишь циркулем

Вот, например, еще одна судебная тяжба. В прошлом году Денис обратился в Октябрьский районный суд города Ростова-на-Дону с заявлением о восстановлении срока на подачу апелляционной жалобы на решение суда 2008 года об удочерении Анны.

В заявлении черным по белому написано, что удочерение Анны уменьшило наследственную массу Дениса. Но разве спрашивают родители, которые хотят завести второго ребенка, согласия у первого, так как это уменьшит его долю наследства?

- Какая разница, родной ребенок или нет, - пожимает плечами Анатолий Ефанов. - Перед законом родной и усыновленный или удочеренный имеют равные права. Да, общественное мнение, как правило, складывается в пользу родного, но закон между ними не делает никакого различия.

Но если уж "доброжелатели" решили до мельчайших подробностей разобраться в родстве девушки и основателя СЗАО "СКВО", то, может, стоит задаться вопросом: а кем же является Денис для семьи Касьяненко?

Вот, например, что пишут СМИ. "Долгое время Денис Касьяненко утверждал, что является родным сыном Владимира Михайловича, однако впоследствии выяснилось, что это не соответствует истине. Ребенка усыновили в начале 1980-х... Стороне защиты, представляющей интересы Анны и Елены Касьяненко, удалось получить в суде запрос на предоставление копий оригиналов документов из ЗАГСа, где четко указано, кто, как и когда усыновлял Дениса Касьяненко".

Так зачем же историю семьи, все ее драмы и трагедии, выносить на всеобщее обозрение? Тем более в такой форме, как это сделал ростовский следователь Следственного комитета, приславший по электронной почте список вопросов, на которые должна была ответить мама Анны.

Среди них, например, такие: "Имели ли место факты беременности Касьяненко Е.В. от Касьяненко В.М.? Как она протекала и чем закончилась? Кто является биологическим отцом Анны и что является тому подтверждением?".

- Мы подали в суд и областную прокуратуру заявления о том, что такое расследование незаконно, - продолжает Ефанов. - Обе инстанции согласились с нашими доводами, действия и.о. руководителя Следственного комитета Ростовской области были признаны незаконными. Постановление суда еще не вступило в силу, так как обжаловано упомянутым адвокатом Хачатуровым, но мы надеемся, что Ростовский областной суд апелляционной инстанции будет также на стороне закона.

Значит, смысл расследования, возможно, был в том, чтобы еще раз склонить общественное мнение к мысли об обделенном Денисе, кровинушке, которого обманули коварные люди? Спрятать за семейным конфликтом, как за ширмой, корпоративный интерес к активам СЗАО "СКВО"?

Анна отмечает, что дело не в наследниках Владимира Михайловича. Еще и еще раз она подчеркивает, что не вмешайся ростовский концерн, родственники нашли бы общий язык, а судьба Дениса, скорее всего, глубоко безразлична этим коммерсантам.

Поэтому в ход пошло все, в том числе легенда о кровном сыне, которого обвела вокруг пальца приемная дочь.

Здравый смысл победил жадность

- Публично Денис утверждает, что нынешнее руководство разваливает предприятие, но на самом деле все его действия явно не помогают нормальному ведению и развитию бизнеса, - говорит Анатолий Ефанов.

Среди многочисленных заявлений, написанных адвокатами от имени Дениса, есть его требование выплатить ему 1,5 миллиарда рублей - это вся нераспределенная прибыль предприятия.

Надо пояснить, что с момента образования компании Владимир Михайлович средства никогда не выводил и дивиденды выплачивал в минимальном размере, львиную долю доходов пуская на развитие компании. Так поступают настоящие хозяйственники, стратеги, рассчитывающие "дорожную карту" предприятия на долгие годы.

Однако, по мнению Дениса, деньги должны принадлежать ему. Но ведь они не лежат где-то в мешках. Финансовые ресурсы ежегодно вкладывались в производство, иначе за какой счет можно было все эти годы развивать хозяйство.

Конечно, теоретически можно принять решение о распределении суммы, а так как денег нет, то делить, очевидно, начнут само предприятие по частям: кому-то свиньи, кому-то коровы, кому-то земля. Насколько самого Дениса устраивает такая перспектива?

И вот в суд был подан иск от его имени, в котором указано, что Анна Касьяненко, пользуясь своим служебным положением, вкладывает все средства в производство. Хорошо же использует Анна служебное положение! Вкалывает с утра до вечера, как и основатель компании, обеспечивая работой сотни людей.

У Дениса, как оказалось, цели несколько другие, он хочет все и сразу - получить целых 1,5 миллиарда. Но волнует ли его, что будет с предприятием, всеми его работниками и их семьями?

Суд постановил, что это требование противоречит здравому смыслу ввиду того, что в случае принятия такого решения компания прекратит свое существование.

- Папа никогда не давал нам никаких миллионов, говорил: "Учитесь работать", - вспоминает Анна. - Обидно, что родной человек, мой брат, можно сказать, безразличен к делу, которому наш отец посвятил всю свою жизнь.

В течение почти полутора лет, когда начался информационный и юридический прессинг, были заморожены инвестиционные проекты. Предприятие не развивалось так, как могло бы при энергии его молодого руководителя.

- Тем не менее мы держим финансовые показатели на хорошем уровне, - рассказывает Анна. - Не сокращаем штат и не понижаем зарплаты. Люди возвращаются в село из городов, мы стараемся взять их на работу. СЗАО "СКВО" - это системообразующее предприятие, мы понимаем, что от нас во многом зависит благосостояние не только сотрудников, которых на данный момент в хозяйстве около 500 человек, но и членов их семей, которых около 3000 человек.

В таком негативном информационном поле, в котором существует компания, только исключительная порядочность в бизнесе позволяет доказать, что СЗАО "СКВО" по-прежнему можно доверять.

Второе полугодие 2019 года было особенно непростым, но к концу года партнеры разобрались, что к чему, убедились, что предприятию приходится преодолевать поток клеветы, и пошли навстречу: начали заключать контракты, давать отсрочки, возобновилось кредитование.

- О том, что компания очень далека от банкротства, говорят финансовые показатели, - утверждает Анна. - Мы работаем только с крупными покупателями, у нас нет длинных цепочек "купи-продай", в которых можно скрыть какую-то маржу. Сельхозпродукция продается по максимальным ценам, мы стараемся ловить моменты на рынке и продавать с наибольшей выгодой. В целом идет нормальная работа.

Кстати, недавно Анна Касьяненко защитила диссертацию и стала кандидатом технических наук. Тема диссертации очень актуальна: "Совершенствование технологии подготовки семян зерновых культур к озимому севу в условиях аридизации климата". Для региона, которому прочат дальнейшее увеличение засушливости, такие научные работы представляют большую ценность.

29 заявлений о возбуждении уголовных дел в отношении руководителей предприятия было направлено в правоохранительные органы с апреля 2019 года по ноябрь нынешнего

Кроме того, Касьяненко с группой ученых разработали и запатентовали аппарат для увлажнения семян, получивший грант в два миллиона рублей Инновационного центра "Сколково".

А ведь можно было покориться назойливому концерну, взять отступные и отдать предприятие в сомнительные руки.

Вот так дети одного человека в сложной ситуации повели себя совершенно по-разному. Сын погрузился в судебные тяжбы и забрасывает компанию своего отца исками.

А дочь трудится, пишет десятки научных работ, защищает диссертацию, старается спокойно реагировать на информационную шумиху, надеясь, что правду не утаишь, рано или поздно и люди, и суд разберутся в происходящем.

Комментарий

Шота Горгадзе, кандидат юридических наук, член Совета при президенте РФ по правам человека:

- У меня нет никаких сомнений в том, что справедливость восторжествует. Предприятие, которое десятилетиями создавалось Владимиром Михайловичем Касьяненко, отцом Анны Владимировны, она не только унаследовала, но и улучшила, вывела на новый уровень. Мы видим это и по экономическим показателям, и по тому, как представлено предприятие на различных международных мероприятиях сельскохозяйственной направленности. Я считаю, что страна должна гордиться такими аграриями. Сложно не заметить, что определенные силы пытаются все это получить себе, превратить ценные активы СЗАО "СКВО" в деньги. Не получится! Высшее руководство страны, декларируя продовольственную безопасность, в первую очередь должно поддерживать именно такие передовые предприятия. Мы взялись за это дело потому, что видим, на чьей стороне правда.

Справка

СЗАО "СКВО" - многопрофильное предприятие, здесь занимаются растениеводством и животноводством. Компания выращивает пшеницу, ячмень, горох, лен, кукурузу и подсолнечник. Разводит свиней, которых поставляет на крупные мясоперерабатывающие заводы Дона и Кубани. У СЗАО "СКВО" большое поголовье молочного стада крупного рогатого скота, молоко берут на реализацию молокоперерабатывающие предприятия Ростовской области. Помимо этого часть сельскохозяйственной продукции предприятия идет на экспорт. В 2020 году общая сумма вложений в обновление парка техники составила около 84 миллионов рублей, что на 53 процента больше по сравнению с 2019 годом (в прошлом году на закупку сельхозтехники было направлено около 55 миллионов рублей).