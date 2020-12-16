Более 300 тыс граждан в Москве были оштрафованы за несоблюдение мер по COVID

Москвичи нарушили масочно-перчаточный режим 300 тысяч раз за время его действия. Кроме того, более 40 тысяч организаций и предприятий нарушили меры противодействия распространению коронавируса. Такие цифры привел в среду, 16 декабря, начальник Главконтроля столицы Евгений Данчиков в эфире телеканала "Россия-24".

Он отметил, что на сегодняшний день видно, что число заболевших граждан растет и ситуация по-прежнему остается непростой в городе, поэтому очень важно соблюдать установленные антиковидные меры.

"Гражданам - носить маски, юридическим лицам - строго соблюдать установленные санитарные меры, также режим работы и количество посетителей, сказал Данчиков. - Мы видим, что большинство граждан, добросовестные и юридические лица соблюдают установленные меры, но, тем не менее, нарушители есть. За весь период зафиксировано более 300 тыс. нарушений, установленных в отношении граждан, и 40 тыс. нарушений в отношении юридических лиц и частных предпринимателей".

Он напомнил, что "в отношении 200 юридических лиц были приняты меры по приостановке деятельности".

По словам Данчикова, контроль за соблюдением антикоронавирусных мер в Москве торговыми комплексами, заведениями общепита и развлекательных заведений будет проводиться на протяжении всех новогодних праздников. Он также отметил, что сейчас полиция, Роспотребнадзор и ОАТИ в круглосуточном режиме проводят рейды во всех местах массового посещения граждан, более того используются все доступные технические средства, в частности записи с камер видеонаблюдения. "Мы уже усилили контроль в отношении использования масок посетителями торговых центров, в отношении режима работы кафе, баров, ресторанов, ночных клубов. И эту работу будем продолжать все праздничные дни", - сказал Данчиков.