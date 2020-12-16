Новости

Более 300 тыс граждан в Москве были оштрафованы за несоблюдение мер по COVID 21:38
РПЛ отреагировала на драку болельщиков во время игры "Зенит"-"Спартак" 21:07
Стало известно, в каких регионах самая короткая рабочая неделя 21:06
В Пулково приземлился самолет из Москвы с неисправностью 20:46
Правительство Болгарии выделило 25 млн евро на модернизацию советских Т-72 20:35
Цены на нефть вернулись на докризисный уровень 20:27
В Болгарии ввели право отслужить добровольно полгода 20:16
Петербург вышел на плато по заболеваемости COVID-19 20:15
МЭР разрабатывает постоянно действующий механизм реагирования на рост цен 19:50
Парламент Молдовы вернул прежний статус русскому языку 19:34
Росстат включит лекарства для больных COVID-19 в мониторинг цен на 2021 год 19:32
СК прокомментировал оправдание присяжными врачей роддома из Калининграда 19:22
В Оренбуржье мошенники пытались украсть 44 тонны семечек у фермера 19:10
"Зенит" и "Спартак" назвали составы на матч 19:04
МИД: Санкции против Турции из-за С-400 демонстрируют слабость Вашингтона 19:03
Intel анонсировала новые SSD-накопители 18:57
Аграрии Беларуси собрали не менее 10,3 млн тонн зерна 18:36
Эксперт: Сбой в работе Telegram приведет к убыткам бизнеса 18:21
Экс-замглавы ФСИН Петербурга не смог обжаловать приговор за убийство 18:20
Минск: Погранзаставу "Ольманы" открыли на границе с Украиной 18:19
На счетах эскроу хранится 851 млрд рублей 18:03
Депутат поддержала идею давать лицензию на оружие с согласия семьи 18:00
Греция в пять раз увеличит расходы на оборону 17:50
Умер актер и певец Пётр Махалица 17:48
Производители сахара и масла подписали соглашение о стабилизации цен 17:43
• • •
Власть
Экономика
В регионах
В мире
Происшествия
Общество
Спорт
Культура
Русское оружие
Автопарк
Диджитал
Кинократия
Живущие в Сити
Стиль жизни
Все рубрики
Документы
Спецпроекты
Наши издания
Российская Газета
РГ-неделя
Родина
Тематические приложения
Союз
Библиотечка
...
16+
Как оформлять наследство на старые участки земли
Как оформлять наследство на старые участки земли
Какой будет новая система оплаты труда педагогов
Какой будет новая система оплаты труда педагогов
В "РГ" - онлайн-трансляция большой пресс-конференции Владимира Путина
В "РГ" - онлайн-трансляция большой пресс-конференции Владимира Путина
16.12.2020 21:38
Рубрика: Власть

Более 300 тыс граждан в Москве были оштрафованы за несоблюдение мер по COVID

Текст: Ирина Огилько
Фото: Кирилл Кухмарь/ТАСС Фото: Кирилл Кухмарь/ТАСС
Фото: Кирилл Кухмарь/ТАСС

Москвичи нарушили масочно-перчаточный режим 300 тысяч раз за время его действия. Кроме того, более 40 тысяч организаций и предприятий нарушили меры противодействия распространению коронавируса. Такие цифры привел в среду, 16 декабря, начальник Главконтроля столицы Евгений Данчиков в эфире телеканала "Россия-24".

Фото: Михаил Метцель/ТАСС
Собянин: В жестком локдауне из-за коронавируса в Москве нет необходимости

Он отметил, что на сегодняшний день видно, что число заболевших граждан растет и ситуация по-прежнему остается непростой в городе, поэтому очень важно соблюдать установленные антиковидные меры.

"Гражданам - носить маски, юридическим лицам - строго соблюдать установленные санитарные меры, также режим работы и количество посетителей, сказал Данчиков. - Мы видим, что большинство граждан, добросовестные и юридические лица соблюдают установленные меры, но, тем не менее, нарушители есть. За весь период зафиксировано более 300 тыс. нарушений, установленных в отношении граждан, и 40 тыс. нарушений в отношении юридических лиц и частных предпринимателей".

Он напомнил, что "в отношении 200 юридических лиц были приняты меры по приостановке деятельности".

По словам Данчикова, контроль за соблюдением антикоронавирусных мер в Москве торговыми комплексами, заведениями общепита и развлекательных заведений будет проводиться на протяжении всех новогодних праздников. Он также отметил, что сейчас полиция, Роспотребнадзор и ОАТИ в круглосуточном режиме проводят рейды во всех местах массового посещения граждан, более того используются все доступные технические средства, в частности записи с камер видеонаблюдения. "Мы уже усилили контроль в отношении использования масок посетителями торговых центров, в отношении режима работы кафе, баров, ресторанов, ночных клубов. И эту работу будем продолжать все праздничные дни", - сказал Данчиков.

Дополнительных антиковидных ограничений на праздники в Москве не будет
В регионах Власть Работа власти Регионы Москва Правительство Москвы Филиалы РГ Столица ЦФО Москва Пандемия коронавируса COVID-19

Главное сегодня

В Минобороны РФ опровергли информацию об окружении миротворцев в Карабахе
Цены на нефть вернулись на докризисный уровень
Минздрав внес прививку от COVID-19 в календарь профилактических вакцинаций
ЦБ рекомендовал банкам приостановить продажу рискованных инструментов
Парламент Молдовы вернул прежний статус русскому языку
Власти не рассматривают введение жесткого карантина на праздники в РФ
ВС предложил упростить привлечение к ответственности за домашнее насилие